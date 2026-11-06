В Димитриевскую родительскую субботу, которая в 2026 году приходится на 7 ноября, верующим советуют прежде всего помолиться об умерших близких. При этом посещать кладбище необязательно: помянуть родных можно в храме или дома. Об этом РИА «Новости» рассказал священник Владислав Береговой.

По словам руководителя миссионерского отдела Песоченской епархии РПЦ, главное в этот день — молитва, а не соблюдение внешних обычаев. Даже если человек не может прийти на богослужение, он вправе вспомнить усопших дома, назвать их имена и попросить Бога о прощении их грехов.

В православных храмах поминовение начинается ещё вечером пятницы, 6 ноября. Священнослужители совершают заупокойные богослужения, а утром субботы служат литургию и панихиду. Верующие могут подать записки с именами умерших родственников, помолиться и по возможности причаститься.

Береговой подчеркнул, что вспоминать следует не только членов семьи. В этот день можно помолиться о друзьях, знакомых и людях, которые когда-то помогли, поддержали или оставили добрый след в жизни.

После службы некоторые православные отправляются на кладбище. Там можно убрать могилы, принести цветы и провести несколько минут в тишине. Однако, как отметил священник, уход за захоронениями не должен заменять молитву.

Димитриевская суббота традиционно отмечается накануне дня памяти великомученика Димитрия Солунского, который приходится на 8 ноября. По церковному преданию, обычай поминовения связан с князем Дмитрием Донским и воинами, погибшими в Куликовской битве.

Со временем этот день стал посвящён памяти всех усопших православных христиан. В 2026 году Димитриевская суббота станет последним особым поминальным днём в церковном календаре.

Ранее Life.ru рассказывал о происхождении Димитриевской родительской субботы. Согласно церковному преданию, традиция связана с князем Дмитрием Донским, который после Куликовской битвы распорядился поминать погибших воинов. Впоследствии обычай распространился на всех умерших православных христиан. При этом точных документальных свидетельств учреждения поминовения именно в 1380 году нет.