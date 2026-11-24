В США сокращается число торговых центров, рассчитанных на средний класс, тогда как дорогие бутики продолжают процветать. На эту тенденцию обратила внимание британская газета The i Paper.

С 2008 года количество торговых центров в стране уменьшилось с 1100 до примерно 900. При этом проблемы затронули прежде всего комплексы, ориентированные на покупателей со средними доходами. Торговые пространства с люксовыми магазинами, напротив, сохраняют популярность среди состоятельных американцев.

Авторы публикации считают происходящее одним из признаков растущего имущественного расслоения в США. По их оценке, торговля всё заметнее разделяется на два сегмента, а привычные торговые центры, рассчитанные на широкую аудиторию, постепенно теряют своё место в американской жизни.

Однако последствия закрытия ТЦ выходят далеко за пределы торговли. Во второй половине XX века такие комплексы стали важной частью американской культуры. Люди приходили туда не только за покупками, но и для встреч с друзьями, семейных прогулок и общения.

Особенно заметна эта перемена на фоне развития интернет-магазинов. Как отмечает The i Paper, Amazon может доставить покупателю обувь уже на следующее утро, но не способен заменить случайную беседу за столиком в ресторанном дворике.

Издание обращает внимание и на предупреждения американских специалистов о распространении одиночества. Люди всё чаще проводят время без компании и реже общаются лично, а исчезновение привычных общественных пространств может дополнительно усугубить эту проблему.