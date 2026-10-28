Торговые центры России начали снижать арендные ставки ради удержания магазинов

Владельцы крупных торговых центров стали отказываться от базовой платы для отдельных категорий арендаторов, чтобы удержать магазины и сохранить поток покупателей. В третьем квартале 2026 года нижняя граница ставок опустилась до нуля для продавцов электроники, детских товаров и ресторанов, следует из отчёта NF Group.

При этом нулевая базовая ставка может сочетаться с другими платежами. Собственники чаще привязывают аренду к товарообороту или договариваются об оплате эксплуатационных расходов. Условия различаются: в одном торговом центре льготы могут получать магазины детских товаров, тогда как общепит продолжает работать на обычных коммерческих условиях.

Причиной уступок стало ухудшение экономики розницы. Продажи в отдельных категориях сокращаются, а расходы на персонал, перевозки и содержание магазинов растут. В июле–сентябре пересматривать портфель магазинов начали 60 ретейлеров, 48% из них сокращают число точек, ещё 35% заявили о полной ликвидации своей розницы, пишет газета «Известия».

Ранее аналитики предупредили, что каждый десятый торговый центр в России рискует закрыться или сменить концепцию в ближайшие два-три года. Наиболее уязвимыми они назвали крупные региональные комплексы старше десяти лет, значительную часть площадей которых занимают магазины одежды, обуви и электроники.