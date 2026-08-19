Каждый десятый ТЦ в России оказался под угрозой закрытия

Каждый десятый торговый центр в России в ближайшие два-три года может закрыться или полностью сменить концепцию. До конца 2027-го реконцепция или снос могут затронуть 500–700 объектов, а 150–250 из них рискуют окончательно прекратить работу, пишет газета «Известия».

По данным издания, сильнее всего давление ощущают крупные региональные моллы старше десяти лет, где значительную часть площадей занимают магазины одежды, обуви и электроники. Их доходность опустилась до 6–7% годовых, тогда как небольшие районные центры способны приносить 10–12%.

Одна из главных причин — переход покупателей на маркетплейсы. Посещаемость ТЦ за первые шесть с половиной месяцев 2026 года оказалась примерно на 27% ниже уровня 2019-го. Одновременно меняется и наполнение комплексов: магазины одежды и обуви уступают кафе, ресторанам и различным сервисам.

Владельцам устаревших объектов придётся перестраивать площади под общепит, развлечения, фитнес, медицину и офисы либо искать для зданий совершенно новое применение. Для покупателей кризис слабых ТЦ может обернуться ростом цен, что лишь ускорит отток клиентов в онлайн, полагают аналитики.

Ещё в феврале Life.ru писал, что около 10% торговых центров могут закрыться или сменить направление работы. Тогда прогнозировалось закрытие в течение года 15–20% точек fashion-ретейла в ТЦ на фоне конкуренции с маркетплейсами.