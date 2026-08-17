Более двух тысяч отделений банков могут закрыться по всей России до конца года

Российские банки могут закрыть около 2,15 тыс. отделений по итогам 2026 года, если нынешний темп сохранится. За январь–август кредитные организации уже ликвидировали 1370 дополнительных офисов, следует из статистики ЦБ РФ, которую изучила газета «Известия».

В среднем с начала года закрывалось около 196 точек в месяц — примерно вдвое больше, чем годом ранее. Если динамика не изменится, результат станет максимальным за всю историю наблюдений. Для сравнения, в 2021 и 2022 годах банки ликвидировали 1588 и 1631 офис соответственно.

Главной причиной эксперты называют переход клиентов в цифровые каналы. Большинство стандартных операций теперь доступно через приложения, СБП и другие онлайн-сервисы, а работу с наличными во многом берут на себя банкоматы.

Одновременно банки стремятся сократить расходы на аренду, персонал и содержание помещений. Нерентабельные или дублирующие точки закрывают, а часть оставшихся переводят в новые форматы — многофункциональные центры либо небольшие удалённые офисы с меньшим числом сотрудников.

Полностью отказаться от очного обслуживания кредитные организации всё же не смогут. Оно остаётся востребованным для сложных операций, снятия ограничений со счетов и в регионах с менее развитой цифровой инфраструктурой.

Напомним, в первом квартале 2026 года банки закрыли 483 отделения, а их число в стране сократилось до 21,87 тыс. Уже тогда эксперты связывали ускорение процесса с развитием онлайн-сервисов и стремлением финансовых организаций уменьшить расходы на физическую инфраструктуру.