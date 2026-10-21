Прощай, офлайн: Каждый третий российский ретейлер решил закрыть все магазины

Более трети российских ретейлеров, пересмотревших стратегию развития в 2026 году, решили полностью отказаться от физических магазинов. Всего к концу сентября около 60 компаний начали сокращать торговые сети, менять формат работы или столкнулись с финансовыми трудностями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование NF Group.

По подсчётам аналитиков, 35% брендов из этой группы приняли решение закрыть все офлайн-точки. При этом по сравнению со вторым кварталом число компаний, пересматривающих работу своих магазинов, увеличилось на 54%. Годовую динамику оценить пока невозможно: подобную статистику NF Group собирает только с начала 2026 года.

Сильнее всего изменения затронули продавцов одежды и обуви — на них приходится 37 брендов. Ещё по четыре компании работают в сегментах товаров для дома, косметики и парфюмерии, три представляют общепит. В список также попали продавцы электроники, бытовой техники и ювелирных изделий.

Среди компаний, пересматривающих розничную стратегию, аналитики назвали «Стокманн», Lime, Terranova, бренды группы FES Retail, сети Redecoro и «Культура дома». При этом попадание в исследование не означает, что каждый из перечисленных ретейлеров полностью прекращает работу обычных магазинов.

Одной из главных причин сокращения розницы эксперты называют рост расходов на содержание торговых точек. Дополнительное давление оказывает развитие интернет-торговли: покупатели всё чаще выбирают маркетплейсы, а бизнес отказывается от нерентабельных площадей или ищет новые форматы присутствия.

Ранее Life.ru рассказывал, что косметический бренд The Act решил закрыть четыре из девяти магазинов к ноябрю. Компания объясняла это необходимостью сократить расходы и направить освободившиеся средства на развитие других каналов продаж. При этом проблемы затронули не только отдельные сети: в августе аналитики предупредили о возможном закрытии каждого десятого торгового центра России. По их оценкам, до конца 2027 года реконструкция или снос могут затронуть 500–700 объектов, поскольку устаревшие моллы теряют посетителей и доходность.