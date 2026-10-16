Эпоха бесконечного роста закончилась: Крупнейшие алкосети России начали сокращаться

Крупнейшие алкогольные сети России начали сокращать количество магазинов после нескольких лет активного расширения. Как пишут газета «Известия», на фоне снижения продаж спиртного, роста цен и ужесточения региональных ограничений ритейлеры пересматривают стратегии и делают ставку на эффективность действующих торговых точек.

Тенденция затронула сети «Красное & Белое», «Бристоль», «Винлаб» и «Ароматный мир». При этом сильнее всего сокращается несетевая розница: за год число таких торговых точек уменьшилось почти на 8%.

По данным издания, к концу сентября у «Винлаба» насчитывалось 2 222 магазина — на три меньше, чем в конце июня. Это первое сокращение общего числа торговых точек сети с учётом открытий и закрытий как минимум с 2021 года. Источник «Известий», близкий к компании, сообщил, что сейчас она не рассматривает новые площадки для размещения магазинов.

Представитель «Винлаба», в свою очередь, заявил, что компания продолжает работать в обычном режиме. Во втором полугодии 2026 года сеть сосредоточилась на повышении эффективности действующих магазинов и оптимизации их структуры.

Среди крупных игроков специализированной розницы расширение продолжается у Simple Group, управляющей винотеками SimpleWine. Однако и компания придерживается более избирательного подхода. Её представитель рассказал «Известиям», что сеть перешла к точечному открытию новых точек и уделяет больше внимания качеству локаций и эффективности уже работающих магазинов.

Основатель A.LIST и президент Гильдии экспертов алкогольной продукции Андрей Московский объяснил, что на фоне усиливающейся конкуренции новым магазинам становится всё сложнее обеспечить прибыльность. По его словам, сокращение несетевой розницы остаётся одним из основных источников роста федеральных сетей.

Дополнительное давление на рынок оказывают ограничения на продажу алкоголя в отдельных регионах. В качестве примера Московский привёл Вологодскую область, где «Бристоль» изменил формат работы и стал «Б-продуктами», а «Красное & Белое» прекратило продавать спиртное.

По данным Росалкогольтабакконтроля, за январь — август 2026 года в России продали на 2% меньше товара, чем за аналогичный период прошлого года. На фоне снижения спроса и роста издержек ритейлеры всё чаще делают ставку не на увеличение числа магазинов, а на эффективность существующей сети.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России сократилось до минимального уровня за последние 30 лет. По итогам сентября показатель составил 7,47 литра чистого спирта на человека в год. С начала 2026 года средний объём потребления спиртного уменьшился на 0,59 литра на душу населения. Подобные значения в стране в последний раз фиксировали в 1996 году, когда показатель составлял 7,3 литра на человека.