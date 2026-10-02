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Опубликовано 2 октября, 09:30

Сигареты уже не в моде: Миллениалы стали меньше пить и курить

Миллениалы 30-45 лет начали реже покупать алкоголь и сигареты

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россияне в возрасте от 30 до 45 лет стали заметно реже покупать алкоголь и табачную продукцию. Изменение потребительских привычек связывают с тем, что люди этого возраста чаще пересматривают образ жизни в пользу здоровья и спорта, сообщает РИА «Новости».

У миллениалов количество операций в алкомаркетах сократилось на 27%, а в табачных магазинах — на 33%. Представители этого поколения сейчас находятся в возрасте от 30 до 45 лет.

Меньше стали покупать алкоголь и россияне в возрасте от 18 до 29 лет. У зумеров количество таких операций уменьшилось на 17%.

Молодые люди при этом чаще выбирают безалкогольные напитки. Среди популярных вариантов отмечаются энергетики и различные газированные напитки.

У поколения бэби-бумеров, родившихся в 1946–1964 годах, количество покупок в обеих категориях не снизилось. Потребительские привычки этой возрастной группы остаются более стабильными.

Таким образом, наиболее заметное сокращение покупок алкоголя и табака наблюдается у более молодых поколений. При этом россияне старшего возраста продолжают придерживаться привычной модели потребления.

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Отказ от алкоголя может сопровождаться не только улучшением самочувствия, но и серьёзными рисками при длительном и тяжёлом употреблении. Ранее Life.ru писал, что резкое прекращение алкоголя в таких случаях способно привести к судорогам, галлюцинациям и алкогольному делирию, поэтому перед отменой необходима медицинская оценка состояния.

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Дарья Денисова
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