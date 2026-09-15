Почти половина сети под закрытие: The Act сокращает офлайн-магазины

Косметический бренд The Act к ноябрю закроет четыре из девяти работающих офлайн-магазинов. О сокращении розничной сети компания сообщила в своих соцсетях.

Под закрытие попадут точки в «Галерее Чижова» в Воронеже, «Ворошиловском» в Волгограде, «Космопорте» в Самаре и ТРЦ «Лето» в Санкт-Петербурге.

В The Act объяснили решение желанием сократить расходы на содержание физической розницы и «сохранить темпы роста, качество продуктов и сервиса». Освободившиеся средства компания собирается направить на оставшиеся магазины, развитие других каналов продаж и новых категорий продукции.

Собственную розничную сеть бренд начал формировать в 2024 году. На пике у The Act насчитывалось 15–17 торговых точек.

Сокращать присутствие компания начала раньше. В частности, были закрыты магазины в московских ТЦ «Саларис» и Columbus.

Ранее Life.ru рассказывал о сокращении другой крупной косметической сети — «Лэтуаль». В 2026 году компания решила закрыть 150 магазинов, пересматривая неэффективные локации на фоне снижения офлайн-трафика и изменения покупательского поведения. В 2025-м сеть уже сократилась на 93 точки.