Суд закрыл ресторан Frank by Баста на Сретенке на 90 суток

Работу ресторана Frank by Баста на Сретенке приостановили на 90 суток после выявления нарушений санитарных норм. Такое решение принял суд, сообщает Mash.

Заведение по адресу Сретенка, 24/2, строение 1 уже перестало принимать посетителей. По данным канала, до закрытия в ресторан ежедневно приходили до 600 человек.

Какие именно санитарные требования нарушила администрация и кто проводил проверку, не уточняется. Владельцам дали три месяца на устранение замечаний.

В последних отзывах отдельные гости критиковали качество блюд и уровень обслуживания именно в этом филиале. Некоторые пользователи также утверждали, что столкнулись с отравлением после посещения ресторана.

Официального подтверждения связи этих случаев с работой кухни пока нет. О результатах лабораторных исследований или обращениях пострадавших в надзорные органы не сообщалось.

В августе Life.ru рассказывал о масштабной проверке чизбургеров, в которую попала и продукция сети Frank by Баста. Позднее Роспотребнадзор не принял материалы исследования из-за несвоевременной передачи и ошибок в документах. Напрямую с нынешней приостановкой работы ресторана на Сретенке та история не связана.