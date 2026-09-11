Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 14:33

Суд закрыл ресторан Frank by Баста на Сретенке на 90 суток

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Работу ресторана Frank by Баста на Сретенке приостановили на 90 суток после выявления нарушений санитарных норм. Такое решение принял суд, сообщает Mash.

Заведение по адресу Сретенка, 24/2, строение 1 уже перестало принимать посетителей. По данным канала, до закрытия в ресторан ежедневно приходили до 600 человек.

Какие именно санитарные требования нарушила администрация и кто проводил проверку, не уточняется. Владельцам дали три месяца на устранение замечаний.

В последних отзывах отдельные гости критиковали качество блюд и уровень обслуживания именно в этом филиале. Некоторые пользователи также утверждали, что столкнулись с отравлением после посещения ресторана.

Официального подтверждения связи этих случаев с работой кухни пока нет. О результатах лабораторных исследований или обращениях пострадавших в надзорные органы не сообщалось.

«Молодой, глупый был»: Баста рассказал, о чём жалеет до сих пор
«Молодой, глупый был»: Баста рассказал, о чём жалеет до сих пор

В августе Life.ru рассказывал о масштабной проверке чизбургеров, в которую попала и продукция сети Frank by Баста. Позднее Роспотребнадзор не принял материалы исследования из-за несвоевременной передачи и ошибок в документах. Напрямую с нынешней приостановкой работы ресторана на Сретенке та история не связана.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Баста
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar