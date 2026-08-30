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30 августа, 10:49

«Молодой, глупый был»: Баста рассказал, о чём жалеет до сих пор

Баста жалеет, что в молодости мало общался с дедом

Василий Вакуленко. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Василий Вакуленко. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Популярный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) признался, что больше всего из прошлого жалеет о редком общении с дедом. По словам исполнителя, в молодости он не придавал этому достаточного значения, а остальные события тех лет воспринимает как часть своей жизни.

«Жалко, что с дедом своим мало общался, потому что молодой, глупый был. А так не о чём жалеть. Все было частью жизни, всё было неплохо», — признался собеседник «Газеты.ru».

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Ранее Баста рассказал, как друг вылечил его от депрессии необычным способом. По словам артиста, история случилась 20 лет назад, когда он только переехал в Москву.

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