«Молодой, глупый был»: Баста рассказал, о чём жалеет до сих пор

Популярный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) признался, что больше всего из прошлого жалеет о редком общении с дедом. По словам исполнителя, в молодости он не придавал этому достаточного значения, а остальные события тех лет воспринимает как часть своей жизни.

«Жалко, что с дедом своим мало общался, потому что молодой, глупый был. А так не о чём жалеть. Все было частью жизни, всё было неплохо», — признался собеседник «Газеты.ru».

Ранее Баста рассказал, как друг вылечил его от депрессии необычным способом. По словам артиста, история случилась 20 лет назад, когда он только переехал в Москву.