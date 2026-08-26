Баста и Гуф: история самой сложной дружбы русского рэпа

Они знакомы около 20 лет, вместе записали один из главных альбомов русского рэпа, перестали общаться, мирились, снова публично выясняли отношения и всё равно возвращались друг к другу. В 2026 году история Басты и Гуфа получила новую главу: 17 апреля они выпустили первый за 16 лет совместный альбом «Баста/Гуф 2026», а 28 августа собрали 70 572 зрителя на Большой спортивной арене «Лужники» в Москве. За один вечер музыканты исполнили более 40 песен — от классики первого альбома до новых треков, а финальную «Мою игру» вместе с ними спел Александр Овечкин. Life.ru вспоминает, почему Баста и Гуф поссорились, как несколько раз мирились и почему спустя два десятилетия их «сложная дружба» всё ещё работает.

Материал обновлён 30 августа 2026 года после совместного концерта Басты и Гуфа в «Лужниках».

17 апреля Баста и Гуф выпустили «Баста/Гуф 2026» — первый совместный альбом за 16 лет. За 12 дней он получил более 335 тысяч лайков в «Яндекс Музыке» и установил абсолютный рекорд сервиса по этому показателю. Все песни пластинки после релиза попали в чарты крупнейших российских стримингов.

Но главный сюжет здесь даже не музыка.

Василий Вакуленко и Алексей Долматов за эти годы успели стать друзьями, коллегами, почти родственниками, оппонентами и снова друзьями. Они могут совершенно по-разному вспоминать один и тот же конфликт — и при этом признавать, что знают друг друга едва ли не лучше всех.

Как познакомились Баста и Гуф

Даже историю своего знакомства Баста и Гуф рассказывают по-разному.

Алексей Долматов говорил, что слышал о Басте задолго до личного знакомства. Его отец был родом из Ростова-на-Дону, сам Гуф часто бывал там и ещё в молодости знал, что в городе есть Баста Хрю и его песня «Моя игра».

Более того, будущие друзья обнаружили, что ещё примерно в начале нулевых пересекались в районе Эльбруса, где встречали Новый год в соседних компаниях.

Но настоящей точкой отсчёта Гуф называл уже Москву и середину нулевых. Тогда Баста перебрался в столицу, а Долматов готовил материал, который впоследствии сформировал его дебютный альбом «Город дорог». Гуф вспоминал, что именно после одной из встреч Баста предложил вместе перезаписать «Мою игру».

Первое впечатление Вакуленко при этом было далеко не восторженным. Спустя годы Баста признавался, что Гуф ему первоначально вообще не понравился.

Это довольно символичное начало для их дальнейших отношений.

«Моя игра»: песня, с которой начался дуэт Басты и Гуфа

Кадр из архивного видео: совместные работы двух рэперов начались ещё в середине нулевых. Фото © YouTube / GAZ LIVE

Одной из первых и впоследствии самых известных совместных работ стала новая версия «Моей игры».

Оригинал Баста написал ещё в конце 1990-х. В середине нулевых песня получила новую жизнь с куплетом Гуфа, а в 2007 году вошла в альбом «Баста 2».

Сочетание оказалось практически идеальным.

У Вакуленко была музыка, драматургия, припевы и способность превращать рэп в большую песню. У Долматова — почти документальная манера рассказывать о собственной жизни, Москве и людях вокруг себя.

Позже Баста объяснял, что их сблизила не только музыка: они довольно быстро обнаружили похожий жизненный опыт и одинаковое понимание многих вещей.

Следом появились другие пересечения. Баста сотрудничал с Centr, участвовал в клипе «Город дорог», а в 2008 году Centr и Баста вместе получили премию MTV Russia Music Awards в номинации «Хип-хоп».

Постепенно сотрудничество превратилось в дружбу.

А дружба — в отдельный музыкальный проект.

«Баста/Гуф» 2010 года: как появился культовый альбом

В какой-то момент совместных песен стало настолько много, что музыканты решили собрать из них целый релиз.

10 ноября 2010 года вышел альбом «Баста/Гуф». В пластинку вошли 14 композиций, среди которых «Другая волна», «Ходим по краю», «Зеркало», «Как есть», «ЧП», «Соответственно» и «Самурай».

Причём никакого тщательно просчитанного коммерческого проекта изначально не существовало.

В интервью после релиза Баста рассказывал, что они просто делали одну совместную песню за другой. Гуф дописывал свои части к куплетам Василия, иногда музыканты даже не находились в студии одновременно. Работа растянулась примерно на полтора года.

Именно это отсутствие попытки сделать «главный хит года» во многом определило пластинку.

Первый «Баста/Гуф» звучал не как коллаборация двух артистов, которую придумали менеджеры, а как длинный разговор двух приятелей.

Через 16 лет Apple Music всё ещё описывает его практически так же — как дружеский разговор двух уже состоявшихся рэп-звёзд.

Но вскоре отношения друзей стали гораздо сложнее.

Почему поссорились Баста и Гуф

Архивное фото музыкантов времён их раннего сотрудничества. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bastaakanoggano

Главный кризис в отношениях Басты и Гуфа традиционно связывают с Gazgolder.

После распада первоначального состава Centr Долматов тесно сотрудничал с объединением Басты. Он записывался с его артистами, выступал на концертах Gazgolder и фактически воспринимался публикой как часть команды.

Однако отношения постепенно испортились.

По версии Life.ru, окончательный разрыв произошёл в 2013 году, когда Гуф прекратил сотрудничество с Gazgolder. После этого бывшие друзья около трёх лет практически не общались.

Причём спустя годы оказалось, что совершенно одинакового объяснения произошедшему у них нет.

Баста рассказывал, что команда помогала Гуфу с юридическими вопросами после распада Centr и занималась организацией его работы и концертов. В какой-то момент, по версии Вакуленко, отношения стали неуправляемыми: возникали проблемы с выступлениями, договорённостями и самим взаимодействием.

Гуф воспринимал происходящее иначе.

Именно отсюда вырос самый неприятный эпизод всей истории.

Гуф обвинил окружение Басты в «бандитских разборках»

В 2019 году в интервью Ксении Собчак Гуф, вспоминая уход от команды Басты, заявил, что расставание якобы пришлось урегулировать при помощи «братков».

Через год свою версию событий у той же Ксении Собчак рассказал Баста.

Вакуленко категорически отрицал, что привлекал к конфликту криминальных посредников. По его словам, речь шла о рабочих и юридических разногласиях.

Но куда показательнее была не сама перепалка, а то, что Баста сказал следом.

Несмотря на публичное обвинение, он продолжал называть Гуфа выдающимся автором и признавался: «Я его фанат». Вакуленко вспоминал, как тепло Алексей встретил его в первые годы московской жизни, и говорил, что такие поступки не забывает.

То есть к этому моменту отношения Басты и Гуфа уже работали по совершенно особой логике: они могли публично предъявлять друг другу серьёзные претензии и почти сразу снова разговаривать.

Первое большое примирение Басты и Гуфа

На самом деле примиряться они начали ещё раньше.

21 ноября 2016 года Life.ru писал о завершении трёхлетней вражды Басты и Гуфа. Музыканты встретились в Gazgolder и одновременно опубликовали совместную фотографию. Баста подписал её словами «С возвращением», а Гуф написал, что был рад встрече.

Казалось, конфликт исчерпан.

Но отношения двух рэперов никогда не развивались по прямой.

В 2018 году Гуф вышел на Versus против своего бывшего коллеги по Centr Птахи. Одним из судей был Баста — и значительную часть наиболее конкретных претензий Долматов неожиданно адресовал не сопернику, а именно Вакуленко. Life.ru тогда отмечал этот парадокс отдельно.

В том же году они уже снова выходили вместе в эфир, признавались, что соскучились друг по другу, и Баста приглашал Гуфа в гости.

Так будет происходить ещё не раз.

Почему Баста всё равно продолжал помогать Гуфу

Совместное выступление: несмотря на многолетние конфликты, артисты неоднократно возвращались к сотрудничеству. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bastaakanoggano

Есть ещё одна сторона их отношений, без которой история Басты и Гуфа будет неполной.

В разные годы Долматов открыто рассказывал о борьбе с зависимостью. И Баста периодически оказывался одним из людей, пытавшихся ему помочь.

В 2022 году на шоу Вакуленко «Вопрос ребром» Гуф рассказывал, что именно Баста однажды устроил его в реабилитационный центр. После того курса, по словам Долматова, ему удалось около полугода сохранять трезвость — на тот момент это был его личный рекорд.

Баста, в свою очередь, говорил, что тяжело наблюдал за состоянием друга во время гастролей и при этом продолжал считать его одним из самых талантливых авторов поколения.

Наверное, именно поэтому попытка описать их отношения обычными словами «друзья» или «бывшие друзья» постоянно ломается.

Они слишком много раз оказывались по разные стороны конфликта — и слишком много раз всё равно возвращались друг к другу.

2020 год: Баста и Гуф снова начали писать вместе

Новый музыкальный этап начался незаметно.

В марте 2020 года Баста вышел в прямой эфир, к которому подключился Гуф. Во время разговора выяснилось, что музыканты снова обмениваются демозаписями и работают над совместным материалом.

На тот момент их последней официальной совместной записью считался трек «Гуф умер», вышедший ещё в 2012 году.

Тогда никто ещё не знал, что эти попытки в итоге приведут ко второму большому альбому.

Первые демоверсии будущей пластинки появились примерно в 2021 году. Изначально музыканты даже не ставили перед собой задачу обязательно сделать полноценный релиз.

Сначала планировалось семь песен.

В итоге получилось четырнадцать.

«Баста/Гуф 2026»: второй альбом спустя 16 лет

17 апреля 2026 года вышел «Баста/Гуф 2026».

Как и первый совместный релиз, он состоит из 14 песен. В треклист вошли «Из песни слов не выкинешь», «XV Лет спустя», «Дедули», «Улицам нужен твой огонь», «Тают дни», «Чайный пьяница 2.0», «Муравейник», «БХРР», «Никто не верил в нас» и другие композиции.

Баста намеренно пытался вернуть звук первой пластинки: длинные композиции, неторопливые биты и ощущение старого русского рэпа, не приспособленного под короткие треки эпохи стримингов.

Гуф рассказывал, что они вообще не пытались подстраиваться под современные музыкальные тренды: чаще всего Баста присылал ему уже готовый куплет, после чего Алексей писал свою часть.

Получился не ремейк альбома 2010 года, а его продолжение.

Тогда героями были два тридцатилетних рэпера на пике первого большого успеха.

Теперь — два человека, которые прожили ещё 16 лет и значительную часть этого времени наблюдали за жизнью друг друга со стороны.

Альбом Басты и Гуфа побил рекорды стримингов

И неожиданно оказалось, что подчёркнуто несовременная по меркам коротких стриминговых треков музыка отлично работает и в 2026 году.

В первые сутки после релиза все композиции «Баста/Гуф 2026» вошли в чарты крупнейших российских сервисов. Уже менее чем за день альбом получил более 120 тысяч лайков в «Яндекс Музыке», а четыре песни оказались в первой десятке чарта.

К концу августа масштабы стали ещё заметнее. По данным, опубликованным после концерта в «Лужниках», в VK Музыке пластинку прослушали более 18 миллионов раз, а в «Яндекс Музыке» она собрала свыше 370 тысяч лайков. Для сервиса это стало рекордным результатом.

Одновременно слушатели вернулись и к пластинке 2010 года. Так второй альбом превратился не просто в ностальгический камбэк, а в полноценное возвращение проекта «Баста/Гуф» к массовой аудитории спустя 16 лет.

«XV Лет спустя» — песня про отношения Басты и Гуфа

Если весь первый совместный альбом можно считать разговором друзей, то на втором появилась песня, почти напрямую объясняющая их отношения.

Это «XV Лет спустя».

В ней Баста и Гуф возвращаются к прошлому: вспоминают разногласия, телефонные перепалки и годы, проведённые порознь.

И приходят примерно к той же мысли, которая звучит в их последних интервью: традиционные определения здесь уже не очень работают. Это два человека, знающих жизнь друг друга слишком хорошо, чтобы просто вычеркнуть другого после очередной ссоры.

Для клипа Баста садится на электричку на Курском вокзале и едет в Апрелевку к Гуфу. Никакой большой рэперской роскоши: магазин, дача, шашлыки и двое взрослых мужчин, которым спустя десятилетия всё ещё интересно находиться рядом.

Получился почти идеальный эпилог их истории.

Хотя, судя по всему, никакого эпилога пока не будет.

Дружат ли Баста и Гуф сейчас

Да.

Причём в 2026 году оба говорят об этом уже совершенно прямо.

Весной в совместном интервью «Афише Daily» Баста утверждал, что на дистанции двадцати лет им практически нечего предъявить друг другу: были конфликты и недопонимания, но связь между ними сохранялась.

Гуф формулировал ещё проще: пережитые «тёрки», по его мнению, в итоге только сделали отношения крепче.

Через несколько месяцев Долматов снова вернулся к этой теме и назвал их отношения «сложной дружбой»:

«Мы и фронтовали, и корешились, и стрелки были».

При этом Гуф заявил, что очень любит Басту, считает его своим близким человеком и знает, что при необходимости может обратиться к нему за помощью.

И, пожалуй, это наиболее точное описание всей их истории.

Стадионный концерт 28 августа стал самым наглядным подтверждением того, что их нынешнее примирение — не формальность для промокампании альбома. Баста и Гуф провели вместе полноценное шоу перед 70 572 зрителями, разделив программу между старым материалом, новым альбомом и сольными блоками. После нескольких лет конфликтов и примирений в 2026 году их сотрудничество снова стало одним из крупнейших проектов российского рэпа.

Баста и Гуф в «Лужниках» 28 августа 2026 года: как прошёл концерт

28 августа 2026 года Баста и Гуф впервые построили целый стадионный концерт вокруг своего общего проекта. На Большой спортивной арене «Лужники» собрались 70 572 зрителя.

Шоу состояло из нескольких частей: совместного блока, отдельных сетов Гуфа и Басты и финального выхода музыкантов вместе. Всего за вечер прозвучало более 40 композиций.

В совместной части Баста и Гуф исполнили песни сразу из двух эпох проекта. В программу вошли треки с пластинки 2010 года и альбома «Баста/Гуф 2026»: среди них «Другая волна», «Город дорог», «Самурай», «XV Лет спустя», «БХРР», «Чайный пьяница 2.0», «В сигаретном дыму» и другие композиции.

Одним из самых заметных моментов стал «Чайный пьяница 2.0»: Гуф исполнил вживую куплет на китайском языке, а часть стадиона подхватила его вместе с артистом.

Финалом стала «Моя игра» — песня, с которой когда-то фактически началась история дуэта. Во время неё на сцену неожиданно вышел Александр Овечкин и исполнил композицию вместе с Бастой и Гуфом.

Концерт оказался логичным продолжением всего, что происходило с дуэтом в 2026 году: новый альбом перестал быть просто возвращением двух рэперов к старому материалу и превратился в полноценный большой проект, способный собрать главный стадион страны.

Что Баста и Гуф объявили после концерта

Для Гуфа вечер в «Лужниках» закончился ещё одним важным анонсом. Со сцены он объявил о своём первом сольном концерте на Большой спортивной арене «Лужники».

Выступление Гуфа запланировано на 7 августа 2027 года. Информацию уже разместили в официальной афише «Лужников». Организаторы обещают программу из разных этапов карьеры артиста, включая новые работы.

Таким образом, совместный концерт 2026 года стал для Гуфа не финалом большого возвращения, а переходом к следующему стадионному этапу.

Лучшие совместные песни Басты и Гуфа

«Моя игра» — одна из первых совместных работ и песня, с которой фактически начался их дуэт.

одна из первых совместных работ и песня, с которой фактически начался их дуэт. «Другая волна» — открывающий трек пластинки 2010 года и манифест их первого совместного периода.

открывающий трек пластинки 2010 года и манифест их первого совместного периода. «Ходим по краю» — одна из наиболее узнаваемых песен первого альбома.

одна из наиболее узнаваемых песен первого альбома. «Зеркало» — более личная и мрачная сторона дуэта.

более личная и мрачная сторона дуэта. «Самурай» — один из главных лирических треков «Баста/Гуф».

один из главных лирических треков «Баста/Гуф». «Соответственно» — классическая запись периода первого альбома.

классическая запись периода первого альбома. «ЧП» — тот самый «Чайный пьяница», спустя 16 лет получивший продолжение.

тот самый «Чайный пьяница», спустя 16 лет получивший продолжение. «Гуф умер» — совместная композиция 2012 года, после которой в их дискографии наступила долгая пауза.

совместная композиция 2012 года, после которой в их дискографии наступила долгая пауза. «XV Лет спустя» — практически автобиография отношений Басты и Гуфа в одной песне.

практически автобиография отношений Басты и Гуфа в одной песне. «Из песни слов не выкинешь» — первый трек нового альбома, возглавивший чарт «Яндекс Музыки».

первый трек нового альбома, возглавивший чарт «Яндекс Музыки». «Муравейник» — новый разговор Басты и Гуфа о Москве.

новый разговор Басты и Гуфа о Москве. «Чайный пьяница 2.0» — продолжение одной из самых характерных тем их первого совместного периода.

Почему Баста и Гуф всё-таки остались друзьями

Герои материала вместе спустя почти два десятилетия после начала их сотрудничества. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bastaakanoggano

Наверное, секрет их отношений лучше всего объясняет то, насколько они разные.

Баста превратился в одного из главных музыкальных предпринимателей страны: лейбл, большие шоу, телевидение, рестораны, стадионы и десятки параллельных проектов.

Гуф сохранил почти противоположный образ — человека, который превращает собственную хаотичную жизнь в музыку и принципиально не пытается казаться более собранным, чем есть.

Даже отношение к выступлениям у них разное. Гуф признаётся, что огромные концерты вызывают у него сильное волнение. Баста, наоборот, говорит, что ему зачастую страшнее выйти перед несколькими сотнями человек, чем перед стадионом.

Но музыкально эта противоположность и стала их преимуществом.

Баста неоднократно называл себя по сравнению с Гуфом ремесленником и трудягой, тогда как Долматова считает природным поэтом. Гуф, со своей стороны, признаётся, что рабочая дисциплина Вакуленко заставляет его самого писать больше и лучше.

Первый помогает второму собраться.

Второй напоминает первому, почему тот вообще когда-то полюбил рэп.

Возможно, именно поэтому их дуэт выдержал то, чего не выдерживают гораздо более спокойные отношения.

За двадцать лет здесь были общий альбом, большой конфликт, три года почти полного молчания, примирение, новые публичные претензии, помощь в самые тяжёлые периоды, второй альбом — и наконец общий стадион на 70 572 зрителя.

Причём «Лужники» не поставили точку. Гуф уже объявил свой первый сольный концерт на этой арене на 7 августа 2027 года, а совместный проект двух рэперов после успеха альбома 2026 года окончательно перестал выглядеть разовой ностальгической историей.

Так что «Баста и Гуф» сегодня — это уже не просто название музыкального дуэта. Это отдельная двадцатилетняя история русского рэпа, в которой конфликтов оказалось почти столько же, сколько совместных песен, но финальной точки пока всё ещё нет.

Частые вопросы о Басте и Гуфе

Баста и Гуф сейчас дружат?

Да. В 2026 году оба музыканта публично называли друг друга близкими людьми, выпустили второй совместный альбом и 28 августа дали общий стадионный концерт в «Лужниках».

Почему поссорились Баста и Гуф?

Самый серьёзный конфликт был связан с прекращением сотрудничества Гуфа с Gazgolder примерно в 2013 году. Позднее Баста и Гуф по-разному рассказывали об обстоятельствах разрыва, но после нескольких лет практически полного молчания снова начали общаться.

Когда Баста и Гуф помирились?

Одно из ключевых примирений произошло в ноябре 2016 года, когда музыканты встретились в Gazgolder после примерно трёх лет конфликта. В последующие годы отношения ещё несколько раз обострялись, но сотрудничество постепенно восстановилось.

Сколько совместных альбомов у Басты и Гуфа?

Два. Первый «Баста/Гуф» вышел в 2010 году, второй — «Баста/Гуф 2026» — 17 апреля 2026 года. В каждом из них по 14 композиций.

Как прошёл концерт Басты и Гуфа в «Лужниках»?

Совместный концерт прошёл 28 августа 2026 года на Большой спортивной арене «Лужники» и собрал 70 572 зрителя. За вечер прозвучало более 40 песен, а в финале к Басте и Гуфу во время «Моей игры» присоединился Александр Овечкин.

Кто выступил с Бастой и Гуфом на песне «Моя игра»?

В финале концерта 28 августа 2026 года на сцену вышел хоккеист Александр Овечкин. Он исполнил «Мою игру» вместе с Бастой и Гуфом.

Когда следующий большой концерт Гуфа в Москве?

Первый сольный концерт Гуфа на Большой спортивной арене «Лужники» запланирован на 7 августа 2027 года.

Как называется новый альбом Басты и Гуфа?

«Баста/Гуф 2026». Пластинка вышла 17 апреля 2026 года и стала первым совместным альбомом артистов после релиза 2010 года.

Сколько человек было на концерте Басты и Гуфа в «Лужниках»?