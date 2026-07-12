Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 15:33

Баста рассказал, как друг вылечил его депрессию гонками на «Девятке»

Василий Вакуленко. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Василий Вакуленко. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в интервью на YouTube-канале KICKDOWN вспомнил, как друг вылечил его от депрессии необычным способом. По словам артиста, история случилась 20 лет назад, когда он только переехал в Москву и пожаловался приятелю на подавленное состояние.

Друг предложил встретиться ночью в центре столицы, усадил артиста в свою «Девятку» и нажал на газ до предела. Во время гонки мотор так нагревался, что Басте пришлось поливать водой коробку передач, чтобы техника не загорелась.

«Когда я вышел, он спрашивает: «Депрессия прошла?» Я говорю: «Вообще». Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск», — поделился певец.

Рэпер признаётся, что экстремальный опыт действительно помог ему переключиться и избавиться от плохого настроения.

Баста уличил жену в обмане после её рассказа о секрете идеального тела в 45 лет
Баста уличил жену в обмане после её рассказа о секрете идеального тела в 45 лет

Ранее Life.ru писал, что россиянка подала иск о признании родства с рэпером Бастой, ссылаясь на схожие родинки, и требует компенсацию в 20 млн рублей, а также трудоустройства в компанию «Газгольдер». Суд ранее неоднократно возвращал её заявления, и вопрос о принятии текущего иска пока не решён.

Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Баста
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar