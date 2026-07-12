Баста рассказал, как друг вылечил его депрессию гонками на «Девятке»

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в интервью на YouTube-канале KICKDOWN вспомнил, как друг вылечил его от депрессии необычным способом. По словам артиста, история случилась 20 лет назад, когда он только переехал в Москву и пожаловался приятелю на подавленное состояние.

Друг предложил встретиться ночью в центре столицы, усадил артиста в свою «Девятку» и нажал на газ до предела. Во время гонки мотор так нагревался, что Басте пришлось поливать водой коробку передач, чтобы техника не загорелась.

«Когда я вышел, он спрашивает: «Депрессия прошла?» Я говорю: «Вообще». Нет, правда, это сработало. Это был такой адреналиновый эмоциональный всплеск», — поделился певец.

Рэпер признаётся, что экстремальный опыт действительно помог ему переключиться и избавиться от плохого настроения.

Ранее Life.ru писал, что россиянка подала иск о признании родства с рэпером Бастой, ссылаясь на схожие родинки, и требует компенсацию в 20 млн рублей, а также трудоустройства в компанию «Газгольдер». Суд ранее неоднократно возвращал её заявления, и вопрос о принятии текущего иска пока не решён.