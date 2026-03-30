Россиянка требует признать родство с рэпером Бастой и выплатить ей 20 млн рублей

Россиянка подала иск в суд о признании родства с рэпером Баста и требованием компенсации в 20 млн рублей. Об этом газете «Известия» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Она подала иск, в котором утверждает, что является родственницей музыканта Василия Вакуленко. В качестве одного из аргументов она указала наличие схожих родинок. Помимо признания родства, истица требует выплату компенсации в размере 20 миллионов рублей и просит трудоустроить её в компанию «Газгольдер», совладельцем которой является артист.

Женщина подавала иск уже несколько раз, однако суд возвращал заявления из-за процессуальных нарушений и того, что аналогичное дело уже рассматривалось ранее. На данный момент вопрос о принятии иска к рассмотрению остаётся открытым.

Ранее Баста сообщил о начале работы над биографическим фильмом о своей жизни. По его словам, роль музыканта в проекте исполнит актёр Слава Копейкин, известный по сериалу «Слово пацана». Кандидатура актёра уже утверждена.