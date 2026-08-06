Роскачество нашло кишечную палочку в бургерах популярных сетей фастфуда

Роскачество проверило бургеры из популярных сетей фастфуда. В некоторых из них нашли кишечную палочку, сообщили РИА «Новости» в организации.

Эксперты оценивали чизбургеры по 488 показателям: безопасность, качество и соответствие маркировке. Среди проверенных сетей — «Вкусно – и точка», Burger King, Steak it easy, «Farш», TGI Fridays, Black Star Burger, «Маг Бургер», «Frank by Баста», «Мираторг», Stardogs, True Burgers, «Щепка», «Франклинс Бургер», «Dostaевский», «Бюро», Ketch up, Torro Grill, BB & Burgers и Burger Heroes.

Нарушения нашли в бургерах BB & Burgers, Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и «Dostaевский». В некоторых из них (BB & Burgers, Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill) были бактерии группы кишечных палочек. У части бургеров обнаружили завышенное количество микробов — в некоторых случаях более чем в 15 раз.

«Это сигнал о том, что на предприятии могли нарушаться температурные режимы хранения сырья или готовой продукции, недостаточно тщательно проводилась санитарная обработка оборудования», — прокомментировала результаты замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Также в некоторых бургерах нашли посторонние растительные ингредиенты, не указанные в составе. В 10 образцах обнаружили ДНК курицы — хотя её никто специально не добавлял, просто использовали одно оборудование для разных видов мяса.

Ранее в московской кофейне French Bakery нашли кишечную палочку, плесень и микробов — почти в 50 раз выше нормы. Нарушения обнаружили в заведении на улице Рождественка. Там нет маркировки продуктов, не соблюдают правила хранения, оборудование грязное. И это ещё не все проблемы — в стакане с кофе нашли не опасный, но неприятный сюрприз.