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16 июля, 10:31

Роскачество выявило лишний спирт и нарушения в четырёх популярных марках кваса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В некоторых популярных марках кваса обнаружили синтетические подсластители, превышение содержания спирта и признаки нарушения технологии производства. На результаты проверки Роскачества обратили внимание коллеги из SHOT ПРОВЕРКА.

В составе кваса «Жёлтая бочка» специалисты нашли смесь «Мармикс 25», которая включает сразу три подсластителя — ацесульфам калия Е950, цикламат натрия Е952 и сахаринат натрия Е954. Такой же набор добавок обнаружили в напитке «Моя цена».

Подобные смеси позволяют производителям уменьшать количество сахара и углеводов в составе. При этом синтетические подсластители не участвуют в брожении, поэтому напиток дольше сохраняет сладкий вкус. Однако у некоторых людей эти компоненты могут вызвать индивидуальную реакцию.

Ещё одной проблемной маркой оказался квас «Зелёная линия». В нём выявили превышение допустимого содержания этилового спирта, а также замечания к вкусу и аромату. По данным экспертов, такие признаки могут говорить о том, что напиток начал перебраживать.

Похожие нарушения обнаружили и в квасе «Царские припасы». Специалисты обратили внимание на изменения характеристик продукта, которые могут быть связаны с процессом брожения.

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Ранее стало известно, что продажи кваса в России за год снизились на 19% в литрах. При этом выручка производителей практически не изменилась — покупатели стали приобретать меньше напитка, но выбирать более дорогие варианты. Одной из причин эксперты называли введение акциза на сахаросодержащие напитки, после которого стоимость кваса выросла.

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Николь Вербер
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