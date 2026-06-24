Продажи кваса в России упали на 19%

С апреля 2025 по апрель 2026 года продажи кваса в России в литрах упали на 19%. При этом в деньгах оборот не изменился — люди стали покупать меньше, но более дорогой квас. Об этом сказано в презентации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) на сессии в рамках Недели российского ритейла в Москве.

Гендиректор союза Алла Андреева связало это с введением акциза на квас в прошлом году. Из-за налога напиток подорожал, и продажи резко снизились. За этот период доля кваса на рынке безалкогольных напитков в деньгах составила 5%.

«Очень важно поработать с регуляторами и законодателями, чтобы сделать точечные донастройки, возможно, в акцизном регулировании или мерах поддержки отрасли», — высказалась Андреева, обозначая приоритеты союза в текущем году.

А ранее Life.ru спросил у Роскачества, куда подевались бочки с разливным квасом сейчас, а у академика РАН Геннадия Онищенко — опасен ли такой квас для здоровья.