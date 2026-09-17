Богатыри выходят на поле: Русский клуб из Аргентины создал форму по мотивам Васнецова

Русский футбольный клуб Deportivo Moscú из Аргентины вдохновился творчеством Виктора Васнецова при создании формы на сезон 2026/27. Новая коллекция получила название BYLINA, сообщила пресс-служба команды.

Команда пока лишь приоткрыла детали будущей экипировки. Полноценную презентацию комплекта футболисты устроят в конце сентября, а в октябре новинка должна появиться в Буэнос-Айресе.

Название коллекции отсылает к русским былинам, а визуальная концепция строится вокруг национальных культурных мотивов и наследия Васнецова, чьи картины тесно связаны с образами богатырей, сказок и древнерусского эпоса.

«Кажется, мы знаем самый желанный дроп в Буэнос Айресе в октябре 2026 года», — прокомментировали будущую премьеру представители команды.

Deportivo Moscú появился в Буэнос-Айресе в 2024 году и позиционирует себя как клуб, соединяющий российскую идентичность с аргентинской футбольной культурой.

Ранее Life.ru подробно рассказывал, как созданный россиянами Deportivo Moscú пробивает себе дорогу в аргентинском футболе. В 2026 году команда начала выступление в региональной лиге страны, рассчитывая постепенно двигаться вверх по местной футбольной системе.