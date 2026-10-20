Богородскому маньяку разрешили отправиться на фронт

Обвиняемый в убийстве двух девушек Дмитрий Артамошин, известный как богородский маньяк, может отправиться в зону специальной военной операции. По данным Telegram-канала SHOT, его кандидатуру уже одобрили для прохождения службы. В таком случае уголовное дело в отношении мужчины может быть приостановлено.

Пока неизвестно, в какое именно подразделение направят Артамошина. Официальной информации о его отправке на СВО и процессуальном статусе расследования не поступало.

История получила широкую огласку осенью 2025 года. По версии следствия, 46-летний житель Подмосковья размещал объявления о поиске няни для своего сына, а откликнувшихся девушек заманивал к себе домой. Мужчину обвинили в похищениях, сексуальном насилии и убийстве двух женщин.

Предполагаемыми жертвами стали 19-летняя девушка из Королёва и 25-летняя москвичка. Ещё одной пострадавшей удалось выбраться из дома Артамошина. Позднее её обнаружили в больнице Волгоградской области.

Как ранее выяснил SHOT, мужчина уже имел судимости за угон автомобиля и кражу техники. Кроме того, Артамошин увлекался эзотерикой и придавал особое значение числу 27. По информации канала, похищения он совершал именно в этот день месяца.