Павел Прилучный, которому 5 ноября исполнилось 39 лет, мог связать жизнь с профессиональным боксом, но в итоге стал одним из самых узнаваемых российских актёров. Прежде чем получить главную роль в «Мажоре», ему пришлось сменить несколько городов, пережить финансовые трудности и пройти путь от театрального училища до больших съёмочных площадок. Необычные факты из биографии артиста собрал Кино Mail.

Прилучный родился в казахстанском Чимкенте в семье боксёра и хореографа. Отец приучал сына к единоборствам, а мать — к танцам и музыке. Поэтому будущий артист с детства совмещал спортивные тренировки с хореографией и вокалом.

После переезда в Новосибирскую область Павел учился в хореографическом училище, однако из-за денежных проблем не смог продолжить занятия. Позднее он окончил Новосибирское государственное театральное училище, а затем отправился в Москву, где получил образование в ГИТИСе.

Первую широкую известность актёру принёс мистический сериал «Закрытая школа», вышедший в 2011 году. Прилучный сыграл Максима Морозова — дерзкого подростка, ставшего одним из самых запоминающихся персонажей проекта. Спустя три года артист закрепил успех благодаря роли Игоря Соколовского в «Мажоре».

При этом сам Прилучный, как отмечает Кино Mail, поначалу сомневался в перспективах «Мажора». Сценарий показался ему слишком глянцевым, но режиссёру удалось убедить актёра. Впоследствии сериал получил несколько продолжений и полнометражные фильмы.

Спортивная подготовка пригодилась артисту и на съёмках. По данным издания, Прилучный предпочитает самостоятельно выполнять многие трюки и участвовать в сложных сценах. Такой подход не раз оборачивался ушибами и другими травмами.

Личная жизнь актёра тоже неоднократно оказывалась в центре внимания. На съёмках «Закрытой школы» он познакомился с Агатой Муцениеце, которая позже стала его женой. В браке у них родились сын Тимофей и дочь Мия. После развода в 2020 году Прилучный женился на актрисе Зепюр Брутян. В апреле 2023-го у супругов родился сын Микаэль.

Сегодня Прилучный не ограничивается актёрской работой и пробует силы в продюсировании. Среди его известных проектов — «Жизнь по вызову», «Комбинация» и «В клетке». В последнем проекте артист выступил не только как актёр, но и как продюсер.