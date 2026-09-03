«Согласия не давал»: Прилучный судится с бизнесменом из Курска из-за футболок с его изображением

Актёр Павел Прилучный обратился в суд с иском к курскому предпринимателю, который продавал футболки с его изображением без разрешения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Актёр Прилучный засудил курского бизнесмена за футболки со своим лицом. Фото © «Макс» / Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Заявление актёра принял к производству Ленинский районный суд Курска. Прилучный требует, чтобы бизнесмен прекратил использовать его изображение, а также хочет получить компенсацию за проданный товар и возмещение морального вреда.

В пресс-службе также добавили, что фото знаменитсоти взяли за основу дизайна футболок. Всё делалось ради денег — продавец хотел на этом заработать. При этом самого актёра никто не спросил, можно ли использовать его лицо, согласия он не давал.

«Исковое заявление принято к производству, назначена дата судебного заседания», — отмечено в тексте.

Ранее Life.ru рассказывал, что кинокомпания «СТВ», выпустившая культовые фильмы «Брат» и «Жмурки», развернула масштабную защиту авторских прав через суд. За несколько месяцев 2026 года производитель подал сразу 100 исков почти на 7,5 миллиона рублей. Причиной большинства разбирательств стало незаконное использование персонажей, кадров и других элементов известных проектов, а требования по отдельным делам доходили от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч рублей.