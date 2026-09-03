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Опубликовано 3 сентября, 15:20

«Согласия не давал»: Прилучный судится с бизнесменом из Курска из-за футболок с его изображением

Актёр Прилучный засудил курского бизнесмена за футболки со своим лицом

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bugevuge

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bugevuge

Актёр Павел Прилучный обратился в суд с иском к курскому предпринимателю, который продавал футболки с его изображением без разрешения. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Актёр Прилучный засудил курского бизнесмена за футболки со своим лицом. Фото © «Макс» / Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Актёр Прилучный засудил курского бизнесмена за футболки со своим лицом. Фото © «Макс» / Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области

Заявление актёра принял к производству Ленинский районный суд Курска. Прилучный требует, чтобы бизнесмен прекратил использовать его изображение, а также хочет получить компенсацию за проданный товар и возмещение морального вреда.

В пресс-службе также добавили, что фото знаменитсоти взяли за основу дизайна футболок. Всё делалось ради денег — продавец хотел на этом заработать. При этом самого актёра никто не спросил, можно ли использовать его лицо, согласия он не давал.

«Исковое заявление принято к производству, назначена дата судебного заседания», — отмечено в тексте.

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Вероника Бакумченко
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