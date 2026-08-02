Создатели «Брата» и «Жмурок» пошли войной на продавцов футболок

Кинокомпания «СТВ» начала масштабную защиту своих авторских прав через суд. За несколько месяцев 2026 года производитель культовых фильмов направил 100 исковых заявлений на общую сумму около 7,5 млн рублей. Об этом говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА «Новости».

Поводом для большинства разбирательств стало незаконное использование персонажей, кадров и других элементов известных проектов компании. Судебные претензии поступили к предпринимателям и небольшим фирмам из разных регионов России. Размер требований в отдельных делах варьируется от нескольких десятков тысяч до нескольких сотен тысяч рублей.

Часть процессов ещё продолжается, а по некоторым заявлениям уже вынесены решения. В ряде случаев требования удовлетворили полностью или частично, некоторые дела были прекращены или возвращены. Одним из самых заметных стал спор с предпринимателем, который разместил на футболках изображения из фильмов «Брат» и «Брат 2» и продавал продукцию через маркетплейс. Правообладатель сначала оценил ущерб в 405,3 тысячи рублей, а затем увеличил сумму требований до 605,5 тысячи.

Суд признал нарушение и постановил взыскать с бизнесмена 228,3 тысячи рублей. В список произведений, права на которые защищает компания, также вошли «Жмурки» и мультсериал «Царевны». Кроме того, «СТВ» участвует в производстве популярных анимационных проектов вместе со студией «Мельница», включая франшизы о Трёх богатырях и Иване Царевиче.

Ранее похожую практику защиты интеллектуальных прав через суд начала использовать французская компания Miraculous Corp. Правообладатель за короткий срок направил десятки исков к российским предпринимателям и организациям. Всего за период с 19 по 30 июня в арбитражные суды разных регионов поступило 94 заявления.