Сергей Бодров – старший: как режиссёр «Кавказского пленника» и «Монголa» вышел на мировой уровень Оглавление Биография Сергея Бодрова – старшего: как он пришёл в кино Самые яркие фильмы Бодрова-старшего Как Бодров-старший оказался в Голливуде и что там снял Снял сына, но не сделал из него «ребёнка режиссёра» Трагедия в Кармадонском ущелье и жизнь после потери Где Сергей Бодров – старший в 2026 году? 28 июня Сергею Бодрову – старшему исполняется 78 лет. Life.ru рассказывает, как режиссёр пришёл в кино, снял «Кавказского пленника» и «Монгола», вышел на международный уровень, оказался в Голливуде и пережил трагедию, ставшую болью всей страны. День рождения Сергея Бодрова – старшего 28 июня 2026 года: как режиссёр «Кавказского пленника» и «Монголa» вышел на мировой уровень. Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © ТАСС / Олег Дьяченко, © Chat GPT

28 июня Сергею Бодрову – старшему исполняется 78 лет. Для широкой публики фамилия Бодрова известна не только по культовым фильмам, но и по личной трагедии, которую переживали всей страной. В день рождения режиссёра Life.ru решил вспомнить, как он прошёл путь от Хабаровска и работы на «Мосфильме» до оскаровских номинаций и Голливуда!

Биография Сергея Бодрова – старшего: как он пришёл в кино

От Хабаровска до «Мосфильма»: как Сергей Бодров – старший пришёл в кино и стал режиссёром? Фото © РИА Новости / Галина Кмит

Сергей Владимирович Бодров родился 28 июня 1948 года в Хабаровске. Детство будущего режиссёра прошло далеко от московских киностудий, красных дорожек и международных фестивалей. Однако жизнь на Дальнем Востоке дала будущему сценаристу то, что потом часто будет чувствоваться в его фильмах: внимание к простым людям, любовь к дороге и человеческим характерам без глянца.

В кино Сергей Бодров пришёл не сразу. Сначала была журналистика, рассказы и работа в сатирической прессе. В 1970 году Бодров занял третье место в конкурсе журнала «Крокодил» на лучший юмористический рассказ. Затем будущий режиссёр устроился в «Мосфильм» осветителем. Оказавшись внутри киносреды, он начал понимать кино не как зритель, а как человек цеха.

В 1974 году Сергей окончил сценарный факультет ВГИКа. После этого начал работать как сценарист. По его сюжетам было снято больше десятка фильмов, среди которых «Баламут», «Моя Анфиса» и «Любимая женщина механика Гаврилова». Уже тогда стало понятно, что Бодрову интересны не идеальные герои, а многогранные люди. Уже в середине 1980-х состоялся первый режиссёрский дебют Бодрова-старшего. Картина «Сладкий сок внутри травы» открыла для сценариста уже другую профессию. А дальше началась фильмография, в которой будет и криминальная драма, и социальное кино, и антивоенная притча, и исторический эпос.

Самые яркие фильмы Бодрова-старшего

«Катала» и «СЭР»: фильмы, после которых о Сергее Бодрове – старшем заговорили как о сильном авторе. Фото © ТАСС / Михаил Фомичев

В конце 1980-х Сергей Бодров стал заметной фигурой отечественного кино. Фильм «Катала» вышел в 1989 году и принёс режиссёру широкую известность. В том же году вышел «СЭР» («Свобода — это рай»), социальная драма о подростке, которая стала для Бодрова-старшего важным шагом к международной карьере. Но главным фильмом для режиссёра стал «Кавказский пленник». Картина вышла в 1996 году, когда тема войны на Кавказе была свежей раной. Бодров взял мотив рассказа Льва Толстого, перенёс его в современность и снял фильм не о победителях и проигравших, а о людях, которых война ставит друг против друга.

В «Кавказском пленнике» играли Олег Меньшиков и Сергей Бодров – младший. История двух российских солдат, попавших в плен, могла стать жёстким военным кино. Но у Бодрова-старшего получилась драма о страхе, достоинстве, чужой боли и невозможности ненавидеть по приказу. Поэтому фильм заметили не только в России. «Кавказский пленник» получил 6 премий «Ника», призы фестивалей, был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке. Именно эта картина вывела Бодрова-старшего в число российских режиссёров, которых начали всерьёз воспринимать за рубежом.

В 2007 году Бодров снова сделал международный рывок — уже с «Монголом». Затем вышли «Белый король, красная королева», «Медвежий поцелуй», «Кочевник», «Дочь якудзы», а также более поздняя картина «Дышите свободно».

Как Бодров-старший оказался в Голливуде и что там снял

От «Кавказского пленника» до «Монголa»: как Сергей Бодров – старший стал режиссёром мирового масштаба. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

После успеха «Кавказского пленника» и особенно после «Монголa» имя режиссёра стало известно в западной киноиндустрии. В 1990-е Сергей Бодров переехал в США. Главным голливудским проектом Бодрова стал «Седьмой сын». Фэнтези вышло в мировой прокат в 2014–2015 годах. В актёрском составе: Джефф Бриджес, Джулианна Мур, Бен Барнс, Алисия Викандер, Кит Харингтон, Джимон Хонсу. Для российского режиссёра получить проект с таким кастом и студийным масштабом — настоящее событие.

Снял сына, но не сделал из него «ребёнка режиссёра»

Сергей Бодров – старший снял сына в «Кавказском пленнике», но не сделал из него «ребёнка режиссёра». Фото © ТАСС / Кинокомпания «СТВ» – ИТАР-ТАСС

Отдельная глава в жизни Бодрова-старшего — Сергей Бодров – младший. Их часто вспоминают вместе, но важно не перепутать роли. Отец действительно снял сына в «Кавказском пленнике». Для Бодрова-младшего роль Вани Жилина стала первой большой актёрской удачей. Но отец не сделал из сына «ребёнка режиссёра», после «Кавказского пленника» Сергей Бодров – младший пошёл своим путём.

Народная любовь к Бодрову-младшему возникла после Данилы Багрова в фильме «Брат», а затем и «Брат-2». Показательно, что отец не спешил благословлять сына на актёрство. По некоторым данным, в одном из интервью Бодров-старший вспоминал, что на подростковое желание Сергея стать актёром отреагировал резко. Отец считал кино профессией, в которую нельзя идти из любопытства или тщеславия. Кино должно быть страстью. Однако, как оказалась, такая страсть может и погубить...

Трагедия в Кармадонском ущелье и жизнь после потери

Кармадонское ущелье: трагедия Сергея Бодрова – младшего, которая стала личной болью отца и всей страны. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

20 сентября 2002 года Сергей Бодров – младший вместе со съёмочной группой работал в Кармадонском ущелье в Северной Осетии над фильмом «Связной». Вечером сошёл ледник Колка. Под завалами из льда и камней оказались десятки людей, включая группу Бодрова-младшего. Считается, что именно тогда и скончался молодой актёр, хотя тело Сергея Бодрова – младшего так и не было найдено.

После трагедии отец редко говорил о сыне, а когда говорил, то без надрыва и громких жестов. В этих словах всегда чувствовалось главное: гордость и невозможность смириться до конца с потерей. Он видел в Сергее-младшем не только талант, но и внутреннюю честность — качество, за которое зрители полюбили актёра сильнее любых ролей.

Где Сергей Бодров – старший в 2026 году?

Сергей Бодров – старший в 2026 году: режиссёр, переживший мировую славу, Голливуд и самую страшную потерю. Фото © ТАСС

На 2026 год Сергей много лет живёт и работает за пределами России, связан с США, Лос-Анджелесом и Аризоной. В 2020 году вышел фильм «Калашников», где Бодров-старший выступил одним из сценаристов и продюсеров. В 2022 году появилась режиссёрская работа «Дышите свободно». Сегодня Бодров-старший остаётся фигурой редкого масштаба: советский сценарист, российский режиссёр, автор двух фильмов с оскаровскими номинациями, человек, который работал и в отечественном кино, и в международной системе.

Бодров-старший прошёл через разные страны, разные кинематографии, славу и самую страшную потерю, какую только может пережить отец. А какой фильм из его кинокарьеры вам нравится больше всего? Напишите в комментариях. Кстати, недавно Life.ru рассказал о том, что россияне называют детей в честь героев фильмов, сериалов и русских сказок. Обязательно прочитайте, как вместо Михаила и Анны московская статистика пестрит Майками и Лукасами из «Очень странных дел».

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