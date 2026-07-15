«Леди Баг» пошла в атаку: Французская компания завалила российские суды исками

Французская компания Miraculous Corp. за 12 дней подала 94 иска в арбитражные суды России о защите интеллектуальных прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.

Иски поступили в период с 19 по 30 июня. Они зарегистрированы в арбитражных судах Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей.

Большинство требований касается взыскания компенсации за нарушение авторских прав. Как правило, сумма каждого иска составляет несколько десятков тысяч рублей.

Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании.

Самое крупное разбирательство проходит в Арбитражном суде Москвы. Miraculous Corp. требует взыскать 30 млн рублей с петербургского ООО «Лента», управляющего одноимённой торговой сетью, а также с московских компаний ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ».

Ранее Apple подала иск против OpenAI и бывших сотрудников, включая Чан Лю и Тан Ю Таня, обвинив их в краже коммерческих секретов и использовании конфиденциальных данных в интересах нового работодателя, а также требует запретить раскрытие информации и взыскать ущерб.