«Леди Баг» пошла в атаку: Французская компания завалила российские суды исками
Создатели «Леди Баг и Супер-кот» подали в России 94 иска за 12 дней из-за
Обложка © Кадр из фильма «Леди Баг и Супер-Кот», режиссёр Томас Астрюк, сценарист Синди Морроу
Французская компания Miraculous Corp. за 12 дней подала 94 иска в арбитражные суды России о защите интеллектуальных прав. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные материалы.
Иски поступили в период с 19 по 30 июня. Они зарегистрированы в арбитражных судах Ростовской области, Калмыкии, Краснодарского края, Башкирии, Чечни, Самарской и Оренбургской областей.
Большинство требований касается взыскания компенсации за нарушение авторских прав. Как правило, сумма каждого иска составляет несколько десятков тысяч рублей.
Ответчиками выступают индивидуальные предприниматели и небольшие компании.
Самое крупное разбирательство проходит в Арбитражном суде Москвы. Miraculous Corp. требует взыскать 30 млн рублей с петербургского ООО «Лента», управляющего одноимённой торговой сетью, а также с московских компаний ООО «2Х2 Эдженси» и ООО «Р-СПБ».
Ранее Apple подала иск против OpenAI и бывших сотрудников, включая Чан Лю и Тан Ю Таня, обвинив их в краже коммерческих секретов и использовании конфиденциальных данных в интересах нового работодателя, а также требует запретить раскрытие информации и взыскать ущерб.
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