Apple обвинила OpenAI в хищении коммерческой тайны и подала иск в суд

Американская корпорация Apple обратилась в федеральный суд США с иском против OpenAI, её подразделения io Products и двух бывших сотрудников корпорации, обвинив их в незаконном присвоении коммерческих секретов. В компании утверждают, что конфиденциальные данные о разработке новых устройств оказались в распоряжении ответчиков после перехода сотрудников в OpenAI. Об этом говорится в исковом заявлении.

Одним из ключевых фигурантов дела стал бывший инженер Apple Чан Лю. Корпорация утверждает, что после увольнения он не вернул служебный ноутбук, сохранил доступ к внутренним ресурсам компании и скачал десятки документов, содержащих сведения о неанонсированных продуктах, аппаратных разработках и технических решениях. Кроме того, Apple заявляет, что Лю пытался привлечь в OpenAI бывшую коллегу и советовал ей заранее изучить внутренние материалы компании перед собеседованием.

Кроме того, претензии предъявлены Тан Ю Таню, который ранее занимал пост вице-президента Apple по разработке iPhone и Apple Watch, а теперь является директором по аппаратному обеспечению OpenAI. По версии истца, он использовал полученные в Apple сведения о производственных процессах, цепочках поставок, партнёрах и перспективных проектах в интересах нового работодателя.

В иске также утверждается, что OpenAI получала коммерческие секреты Apple «на каждом уровне» взаимодействия — от инженерных сотрудников до руководства аппаратного направления, а также через контакты с деловыми партнёрами компании.

Apple просит суд запретить ответчикам использовать и раскрывать конфиденциальную информацию, обязать их вернуть имущество и носители данных, прекратить любой доступ к коммерческим секретам корпорации, а также взыскать причинённый ущерб. Иск подан в Окружной суд США по Северному округу Калифорнии, кроме того, корпорация требует проведение суда присяжных. Основанием для требований стали результаты внутреннего расследования Apple, изложенные в материалах дела.

А ранее Life.ru писал, что антимонопольные органы ряда государств, включая страны БРИКС, проверяют действия корпорации Apple. Поводом стали заявления пользователей и разработчиков приложений на дискриминационное поведение компании. В ФАС указали на невыполнение требований российского законодательства. Apple не предустановила на устройства отечественное программное обеспечение. В частности, речь идёт о мессенджере «Макс» и магазине приложений Rustore.