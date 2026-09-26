Боль, жжение, кровь: Врач объяснил, почему нельзя промывать нос детям каждый день

Ежедневное промывание носа допустимо по показаниям, но делать его обязательной привычкой для защиты от простуды нет необходимости. Процедура не гарантирует защиты от заражения, а при неправильном выполнении может вызвать раздражение слизистой, носовые кровотечения и неприятные ощущения в ушах. Особенно если использовать слишком концентрированный раствор, промывать нос с сильным напором или не следить за чистотой устройства. При этом риск связан не с самой ежедневной процедурой, а с тем, как и для чего её проводят, рассказал Life.ru врач-отоларинголог «СМ-Клиника» для детей Алигусейн Алиев.

По словам эксперта, одна из распространённых ошибок — готовить раствор «покрепче», рассчитывая лучше очистить нос. Избыток соли может вызвать жжение и дискомфорт. Гипертонические растворы действительно применяют для уменьшения отёка, но они подходят не для каждой ситуации. Для обычного увлажнения чаще используют изотонический раствор с концентрацией соли около 0,9%. Добавлять эфирные масла, травяные настои или антисептики без назначения врача не следует.

Ещё один риск — чрезмерный напор. Если нос сильно заложен, попытки продавить раствор могут сопровождаться болью и ощущением давления в ушах. Продолжать процедуру через неприятные ощущения нельзя. Особенно осторожно нужно подходить к промываниям у детей: способ очищения носа и устройство должны соответствовать возрасту.

Не менее важна гигиена. Для приготовления раствора нельзя использовать воду прямо из-под крана, даже если она пригодна для питья: содержащиеся в ней микроорганизмы могут стать причиной инфекции. Подходит стерильная, дистиллированная или предварительно прокипячённая и остуженная вода. Устройство необходимо очищать по инструкции, просушивать после каждого использования и не передавать другим людям.

Если после промывания регулярно появляются жжение, болезненность или кровь, не стоит продолжать его по привычке. Нужно прекратить процедуру и обсудить с врачом, необходима ли она вообще и правильно ли подобраны раствор и способ его введения. При сухости в отопительный сезон иногда достаточно мягкого орошения солевым спреем — промывание большим объёмом жидкости требуется не всегда.

При этом утверждать, что ежедневное промывание обязательно истончает слизистую или «вымывает иммунитет», неправильно. При аллергическом рините и хроническом риносинусите регулярное применение солевых растворов может быть частью лечения. Но если нос свободно дышит и жалоб нет, делать это каждый день только ради профилактики простуды обычно незачем.

«Постоянная потребность промывать нос из-за заложенности или выделений — повод обратиться к оториноларингологу. Процедура может облегчать симптомы, но не должна заменять выяснение их причины», — заключил специалист.

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