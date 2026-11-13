Китай провёл крупные военные учения в западной части Тихого океана и в районе Тайваня, не объявив заранее о начале манёвров. По данным тайваньских структур безопасности, в операции одновременно участвовали более 100 кораблей ВМС и береговой охраны КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Тайваня.

Манёвры проходили в начале ноября и включали имитацию ударов по вооружённым силам других государств и городам, в том числе расположенным на Тайване. В учениях участвовали подразделения Восточного, Северного и Южного военных командований Народно-освободительной армии Китая.

По мнению тайваньского чиновника, такое взаимодействие военных группировок может свидетельствовать об отработке сценариев морской блокады острова и более масштабных операций в Тихом океане.

Собеседник агентства также сообщил, что во время манёвров китайская подводная лодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Жёлтого моря в направлении материковой части Китая.

В Тайбэе назвали действия Пекина «тихим запугиванием». Представители тайваньских структур безопасности считают, что китайские власти намеренно не анонсировали учения, стремясь продемонстрировать военные возможности без масштабной дипломатической реакции.

К пятнице, 13 ноября, численность китайской корабельной группировки в регионе сократилась примерно до 70 единиц. При этом авианосная группа «Ляонин» и корабли трёх военных командований продолжили действовать в западной части Тихого океана. В Пекине ранее заявляли, что манёвры авианосца являются плановыми и не направлены против конкретных государств.

По масштабам нынешние учения превзошли операцию «Миссия правосудия — 2025», проведённую в декабре прошлого года. Тогда Китай официально объявил о манёврах вокруг Тайваня, задействовав несколько родов войск.

Ранее Life.ru рассказывал, как Китай отрабатывал сценарий полной морской блокады Тайваня. Военные учения проходили 30 декабря сразу в пяти районах вокруг острова. Китайские подразделения тренировались устанавливать контроль над акваторией, досматривать суда и отражать атаки с моря и воздуха.