Kyodo: США и Япония начали учения Keen Sword с участием более 57 тысяч военных

В Японии стартовали масштабные совместные военные учения Keen Sword с участием более 57 тысяч военнослужащих. Манёвры США и Японии продлятся до 29 октября и охватят огромную территорию от районов вблизи Тайваня до северного острова Хоккайдо. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В учениях задействованы около 45 тысяч японских и 12 тысяч американских военных, а также подразделения ещё семи стран, включая Австралию, Германию и Францию. Согласно данным Министерства обороны Японии, к манёврам привлекут десятки боевых кораблей, сотни самолётов и тысячи единиц наземной техники.

Одной из особенностей учений станет использование новых японских мобильных противокорабельных ракет «Тип-25» с дальностью действия около тысячи километров. Военные двух стран отработают взаимодействие при наведении и применении этих комплексов, однако реальные пуски не запланированы.

Впервые на японском острове Йонагуни, расположенном примерно в 110 километрах от Тайваня, американские морпехи развернут противокорабельные комплексы NMESIS и системы ближней противовоздушной обороны MADIS. Последние предназначены в том числе для борьбы с беспилотниками и другими низколетящими целями.

На Хоккайдо и северо-востоке острова Хонсю участники отработают отражение ракетных ударов и авианалётов. В других районах запланированы высадка морских и воздушных десантов, эвакуация раненых и действия в условиях кибератак. К учениям также присоединится американский атомный авианосец Theodore Roosevelt вместе с кораблями своей ударной группы.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении российского МИД в адрес Токио. В конце сентября заместитель главы ведомства Андрей Руденко выразил сомнение в том, что американские ракетные комплексы Typhon действительно вывезут из Японии после завершения предыдущих учений. Дипломат подчеркнул, что Москва не намерена оставлять подобные действия без ответа.

В начале октября президент России Владимир Путин также высказался о планах милитаризации Японии. На заседании дискуссионного клуба «Валдай» он отметил, что Россия по-прежнему заинтересована в добрососедских отношениях с Токио, однако её беспокоят наращивание японского военного потенциала и создание военно-политических блоков в регионе.