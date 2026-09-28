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Регион
Опубликовано 27 сентября, 22:18

В МИД заявили, что РФ не верит обещаниям Японии убрать ракеты США после учений

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den4is

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den4is

Россия не доверяет обещаниям Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon после завершения военных учений. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нам японцы обещают, что они будут якобы убраны после завершения военных учений. Но у нас мало доверия, к сожалению, к нынешним властям. Поэтому мы предупредили, что такие вещи без ответа не остаются», — заявил Руденко.

Американские комплексы Typhon были размещены на авиабазе Каноя Сил самообороны Японии в префектуре Кагосима. Вместе с ними для проведения манёвров США перебросили туда реактивные системы залпового огня HIMARS.

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Москва ранее потребовала от Токио вывести Typhon с территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что размещение американских ракетных систем затрагивает интересы России и, по оценке Москвы, создаёт угрозу безопасности в регионе.

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Виталий Приходько
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