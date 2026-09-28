В МИД заявили, что РФ не верит обещаниям Японии убрать ракеты США после учений

Россия не доверяет обещаниям Японии убрать американские ракетные комплексы Typhon после завершения военных учений. Об этом во время общения с газетой «Известия» заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Нам японцы обещают, что они будут якобы убраны после завершения военных учений. Но у нас мало доверия, к сожалению, к нынешним властям. Поэтому мы предупредили, что такие вещи без ответа не остаются», — заявил Руденко.

Американские комплексы Typhon были размещены на авиабазе Каноя Сил самообороны Японии в префектуре Кагосима. Вместе с ними для проведения манёвров США перебросили туда реактивные системы залпового огня HIMARS.

Москва ранее потребовала от Токио вывести Typhon с территории страны. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что размещение американских ракетных систем затрагивает интересы России и, по оценке Москвы, создаёт угрозу безопасности в регионе.