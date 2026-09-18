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Опубликовано 18 сентября, 10:56

Москва и Пекин расценили как угрозу размещение американских Typhon в Японии

Обложка © Wikipedia / Darrell Ames

Обложка © Wikipedia / Darrell Ames

Россия направила Японии требование вывести американские ракетные комплексы Typhon, размещённые на территории страны. Москва и Пекин расценили как угрозу размещение этого оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, речь идёт об установках наземного базирования, предназначенных для запуска ракет средней и меньшей дальности. Москва ранее направляла Токио ноты протеста из-за размещения этих комплексов на острове Кюсю. Захарова заявила, что российская сторона считает появление такого вооружения угрозой национальной безопасности и региональной стабильности. По её словам, Японии было предложено прекратить размещение комплексов и вывести их со своей территории.

«Японской стороне адресовано требование прекратить подобную практику и вывести вышеупомянутые комплексы со своей территории. Аналогичная нота на днях передана в МИД Японии китайскими партнёрами, которые также выражают озабоченность в свете проводимого Токио курса на ремилитаризацию», — пояснила Захарова.

Комплексы Typhon относятся к наземным ракетным системам США и могут использоваться для запуска ракет средней и меньшей дальности.

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Андрей Бражников
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