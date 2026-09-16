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Опубликовано 15 сентября, 23:08

Япония захотела вернуть безвизовые поездки на Курилы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Shchipkova Elena

Япония намерена добиваться возвращения специального порядка поездок своих граждан на Южные Курильские острова без оформления виз. Речь идёт о гуманитарных визитах — прежде всего для посещения могил родственников, похороненных на этих территориях.

В посольстве Японии в Москве заявили, что Токио рассчитывает возобновить такие поездки и продолжит переговоры с российской стороной.

«Мы намерены, в частности, настойчиво продолжать усилия для того, чтобы добиваться от российской стороны скорейшего возобновления посещения могил на данных островах с сугубо гуманитарной точки зрения», — сообщили в диппредставительстве газете «Известия».

Специальный порядок посещений был остановлен в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Позднее, в 2022 году, после введения Японией санкций против России, Москва прекратила действие ряда соглашений с Токио, включая договорённости о «свободных посещениях» и обменах с бывшими японскими жителями четырёх южных Курильских островов.

Теперь японская сторона рассчитывает вернуть возможность таких поездок. При этом вопрос статуса Южных Курил остаётся одной из ключевых тем разногласий между Москвой и Токио.

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Юния Ларсон
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