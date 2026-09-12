Сами проголосовали за: ООН ответила Японии на протест из-за Курил на карте

В ООН сослались на решение Генеральной Ассамблеи, комментируя протест Японии из-за обозначения Курильских островов на новой карте мира. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы знаем об этой ситуации. Что касается этого вопроса, резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей, и мы предлагаем обратиться к соавторам резолюции», — заявил агентству официальный представитель ООН Фархан Хак.

Генассамблея одобрила предложенный африканскими государствами документ об изменении подхода к картографическому изображению мира. Резолюция поддерживает использование проекций, которые точнее передают соотношение площадей стран и континентов. За документ проголосовали 164 государства. США выступили против, тогда как Япония поддержала инициативу.

Ранее Life.ru сообщал, что Токио потребовал изменить обозначение четырёх южных островов Курильской гряды на новой карте. Протест по дипломатическим каналам направили оператору сайта, на котором опубликовано изображение.