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Регион
Опубликовано 10 сентября, 16:49

Япония решила прибрать к рукам Курилы — хотя бы на карте ООН

Япония потребовала изменить новую карту ООН из-за Курильских островов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / elly_kei

Правительство Японии потребовало изменить обозначение четырёх южных островов Курильской гряды на карте, созданной в проекции Equal Earth. На опубликованной разработчиками версии они окрашены тем же цветом, что и территория России, сообщает FNN.

Токио направил протест не в ООН, а оператору сайта, на котором размещена карта. Обращение передали по дипломатическим каналам, уточнил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Карта содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства», — сказал он. Власти страны намерены добиваться исправления, чтобы не допустить распространения представлений, которые Токио считает ошибочными.

Один из создателей проекции Том Паттерсон сообщил, что в японской версии карты цвет островов изменят. В англоязычном варианте их продолжат обозначать цветом России. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и островов Хабомаи, называя их «своими северными территориями». Москва не раз подчёркивала, что Курилы по праву принадлежат России по итогам Второй мировой войны.

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Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Японии стоит «заняться своими делами» вместо предъявления РФ претензий из-за Курильских островов. По мнению дипломата, «наездами» с обвинениями в нарушении международного права Токио хочет отвлечь внимание от своей милитаристской линии.

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Татьяна Миссуми
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