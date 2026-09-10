Япония решила прибрать к рукам Курилы — хотя бы на карте ООН

Правительство Японии потребовало изменить обозначение четырёх южных островов Курильской гряды на карте, созданной в проекции Equal Earth. На опубликованной разработчиками версии они окрашены тем же цветом, что и территория России, сообщает FNN.

Токио направил протест не в ООН, а оператору сайта, на котором размещена карта. Обращение передали по дипломатическим каналам, уточнил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Карта содержит изображение, противоречащее позиции японского правительства», — сказал он. Власти страны намерены добиваться исправления, чтобы не допустить распространения представлений, которые Токио считает ошибочными.

Один из создателей проекции Том Паттерсон сообщил, что в японской версии карты цвет островов изменят. В англоязычном варианте их продолжат обозначать цветом России. Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и островов Хабомаи, называя их «своими северными территориями». Москва не раз подчёркивала, что Курилы по праву принадлежат России по итогам Второй мировой войны.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заметил, что Японии стоит «заняться своими делами» вместо предъявления РФ претензий из-за Курильских островов. По мнению дипломата, «наездами» с обвинениями в нарушении международного права Токио хочет отвлечь внимание от своей милитаристской линии.