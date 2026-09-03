В Китае восхитились прямотой Путина: Дверь для Японии захлопнулась навсегда

Китайские аналитики увидели в словах президента России Владимира Путина о вине Токио за разрыв отношений с Москвой финальную точку в затянувшемся споре. Об этом пишет издание Sohu.

«Россия не предпринимала никаких мер по ухудшению отношений с Японией, и нынешнее непрерывное ухудшение двусторонних отношений — вина Токио. Путин сказал это так, будто ставил точку в долгом и мучительном споре, который длится без малого восемьдесят лет», — говорится в материале.

По мнению авторов статьи, эпицентром нынешнего столкновения стал курильский остров Итуруп. Путин посетил его за две недели до пресс-конференции на саммите ШОС, и Япония ответила протестом. Однако за этим жестом стояло нечто большее, чем ритуальная дипломатическая нота: островной вопрос для Москвы закрыт, и никакое давление Запада не заставит Россию отступить.

Аналитики напоминают, что Токио когда-то пытался балансировать: территориальный спор существовал, но не перечёркивал прагматику. Энергетика, экономика и личная дипломатия лидеров держали отношения на плаву. Однако после начала российско-украинского конфликта Япония присоединилась к санкциям, назвала Россию угрозой безопасности и встала в один ряд с теми, кого в Москве считают прямыми противниками.

Китай, как отмечает Sohu, материал которого перевело РИА «ФедералПресс», наблюдает за происходящим со сдержанным одобрением. В Пекине понимают язык силы и прямоты — именно так прозвучали слова российского президента. Японии остаётся наблюдать, как привычная дипломатия «полуоткрытых дверей» навсегда закрывается перед ней: дверь, которую Токио десятилетиями пытался приоткрыть переговорами, теперь заперта с другой стороны.

Напомним, Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС заявил, что реакция Токио на его поездку на Курилы не стала для него неожиданностью, однако в целом позиция Японии по отношению к России вызывает у него недоумение. Глава государства подчеркнул, что ухудшение двусторонних связей произошло не по инициативе Москвы, которая, напротив, стремилась сохранить взаимодействие. Всю ответственность за текущую напряжённость президент возложил на японское правительство, отметив, что российская сторона сожалеет о сложившейся ситуации.