Владимир Путин опроверг тезис о том, что спецоперация выступает ключевым фактором, определяющим демографические показатели в стране. Глава государства на ВЭФ подчеркнул, что сложности с приростом населения носят системный характер и наблюдаются даже в тех государствах, где мирная обстановка сохраняется десятилетиями.

Путин ответил на вопрос о влиянии СВО на демографию, сравнив показатели России и Японии

В качестве аргумента лидер страны привёл примеры восточных держав.

«Так оно и есть, мы так к этому и относимся. СВО, конечно, как-то влияет, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакой СВО, и в Южной Корее нет, а рождаемость меньше, чем у нас», — пояснил президент.

По мнению российского лидера, первостепенное внимание нужно уделить созданию эффективных стимулов для молодых женщин, планирующих материнство. Поддержка института семьи требует комплексного подхода, ориентированного на долгосрочную перспективу.

Ранее Путин поручил повысить общероссийский показатель рождаемости как минимум до уровня Дальнего Востока. При этом президент считает необходимым и дальнейшее улучшение демографических показателей в самом ДФО.