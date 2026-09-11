Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить карту мира ООН

Напомним, Япония потребовала изменить обозначение четырёх южных Курильских островов на карте в проекции Equal Earth, где они окрашены в цвет России. Протест направили не в ООН, а оператору сайта по дипломатическим каналам. В Токио заявили, что карта противоречит позиции японского правительства.

Россия и Япония с окончания Второй мировой войны так и не заключили мирный договор из-за территориального спора вокруг южной части Курильских островов. Токио претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и гряду Хабомаи, называя их своими «северными территориями», тогда как Москва считает все Курилы неотъемлемой частью России и подчёркивает, что российский суверенитет над ними сомнению не подлежит. В 2022 году Россия прекратила переговоры о мирном договоре после введения Японией антироссийских санкций, а также свернула безвизовые поездки и диалог о совместной хозяйственной деятельности на островах. В августе 2026 года отношения вновь обострились после посещения Владимиром Путиным Итурупа: Токио заявил Москве протест, а российская сторона назвала японские претензии юридически ничтожными.