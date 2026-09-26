Токио встревожили слова Трампа и Си Цзиньпина о «милитаристской Японии»

Япония намерена выяснить подробности переговоров Дональда Трампа и Си Цзиньпина, организовав телефонный разговор американского президента с премьер-министром Санаэ Такаити. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источники в японском правительстве.

Токио рассчитывает не только получить информацию о прошедшем саммите, но и согласовать дальнейшую политику в отношении Пекина. По сведениям телеканала, японские власти пока располагают ограниченными данными о содержании встречи двух лидеров. При этом ничего неожиданного в её итогах они не видят.

Отдельное внимание в Японии обратили на высказывания Трампа и Си Цзиньпина о Второй мировой войне. Американский лидер напомнил, что США и Китай тогда были союзниками, а председатель КНР говорил о дружбе двух государств, закалённой совместной борьбой против милитаристской Японии. Местные СМИ выразили опасения относительно возможных последствий подобных заявлений для Токио.

В японском правительстве, однако, напомнили о послевоенном примирении с Вашингтоном и нынешних тесных союзнических отношениях. Генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара подчеркнул, что Токио не комментирует дипломатические контакты других государств, но заинтересован в том, чтобы взаимодействие США и Китая способствовало международной стабильности.

Ещё до китайско-американского саммита Такаити провела переговоры с Трампом. Японская сторона опасалась, что на фоне обострения отношений с Пекином Вашингтон может не учесть её интересы.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин провели переговоры 24 сентября в Белом доме в рамках государственного визита председателя КНР в США. Лидеры обсуждали торгово-экономические отношения, искусственный интеллект, безопасность и Тайвань, а также ситуацию на Украине, Ближнем Востоке и Корейском полуострове. Трамп назвал переговоры продуктивными, а Си Цзиньпин заявил о необходимости выстраивать «конструктивные, стратегические и стабильные» отношения между двумя странами. Следующая встреча лидеров ожидается в ноябре на саммите АТЭС в Китае, после чего они планируют встретиться на саммите G20 в США.

Ранее Китай и США договорились вскоре подписать меморандум об укреплении военных контактов и предотвращении кризисов. Документ должен поддержать открытый диалог между армиями и снизить риск столкновения, а также стороны продолжат совместный поиск останков американских военных, пропавших в Китае во время Второй мировой войны.