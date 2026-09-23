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Регион
Опубликовано 23 сентября, 12:27

Япония не хочет быть «врагом»: Такаити призвала переписать Устав ООН

Такаити потребовала убрать из Устава ООН термин «вражеские государства»

Санаэ Такаити. Обложка © ТАСС / RIE KIKUCHI / POOL

Санаэ Такаити. Обложка © ТАСС / RIE KIKUCHI / POOL

Япония призвала исключить из Устава ООН сохранившиеся со времён Второй мировой войны упоминания о «вражеских государствах». С таким предложением премьер-министр Санаэ Такаити выступила на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации.

Глава японского правительства напомнила о решении Всемирного саммита 2005 года. Тогда страны — участницы ООН договорились добиваться удаления соответствующих формулировок из статей 53, 77 и 107 Устава. Однако необходимые изменения в сам документ до сих пор не внесены.

«В соответствии с той резолюцией эти упоминания должны быть удалены», — заявила Такаити.

Она также подчеркнула вклад Токио в работу организации и поддержание международного мира за последние десятилетия.

Термин относится к государствам, которые во время Второй мировой войны находились в состоянии войны со странами — подписантами Устава. В современной редакции документа эта историческая формулировка формально сохраняется.

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Ранее Life.ru писал, что Сергей Лавров напомнил Токио о закреплённом в Уставе ООН историческом статусе Японии как «вражеского государства». Глава российский министр иностранных дел тогда связал эти положения с итогами Второй мировой войны.

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