Премьер Японии Такаити пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на первой очной встрече с Владимиром Зеленским пообещала сохранить прежний курс Токио в отношении Украины. Переговоры прошли 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщает Bloomberg.

Японский премьер заверила, что Токио продолжит оказывать Киеву поддержку и взаимодействовать с международными партнёрами по вопросу антироссийских санкций. Эту позицию также подтвердил МИД Японии.

Зеленский в свою очередь поблагодарил японскую сторону за оказываемую помощь. На переговорах он заявил о заинтересованности в технологиях, связанных с противовоздушной обороной, и предложил развивать двустороннее сотрудничество.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал нынешнее ухудшение отношений России и Японии следствием политики Токио. Президент отметил, что Москва сожалеет о состоянии двусторонних связей и, по его словам, сама не предпринимала шагов для их ухудшения.