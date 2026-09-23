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Регион
Опубликовано 23 сентября, 09:06

Премьер Японии Такаити пообещала Зеленскому продолжить поддержку Украины

Владимир Зеленский и Санаэ Такаити. Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson, Frank Franklin II

Владимир Зеленский и Санаэ Такаити. Обложка © ТАСС / Julia Demaree Nikhinson, Frank Franklin II

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на первой очной встрече с Владимиром Зеленским пообещала сохранить прежний курс Токио в отношении Украины. Переговоры прошли 22 сентября в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН, сообщает Bloomberg.

Японский премьер заверила, что Токио продолжит оказывать Киеву поддержку и взаимодействовать с международными партнёрами по вопросу антироссийских санкций. Эту позицию также подтвердил МИД Японии.

Зеленский в свою очередь поблагодарил японскую сторону за оказываемую помощь. На переговорах он заявил о заинтересованности в технологиях, связанных с противовоздушной обороной, и предложил развивать двустороннее сотрудничество.

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Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин назвал нынешнее ухудшение отношений России и Японии следствием политики Токио. Президент отметил, что Москва сожалеет о состоянии двусторонних связей и, по его словам, сама не предпринимала шагов для их ухудшения.

Главные решения мировых лидеров, дипломатия и международные отношения — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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