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Опубликовано 26 сентября, 09:08

Трамп и Си договорились о ненападении: Военные Китая и США готовят меморандум

Китай и США подготовят меморандум о предотвращении военных кризисов

Обложка © X / The White House

Обложка © X / The White House

Вооружённые силы Китая и США договорились в ближайшее время подписать меморандум, призванный укрепить военные контакты и помочь предотвращать кризисные ситуации. Как сообщает агентство Синьхуа, соглашение было достигнуто во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединённые Штаты.

Стороны намерены оформить достигнутые договорённости в кратчайшие сроки. Документ будет посвящён развитию взаимодействия между армиями двух государств и мерам по предупреждению возможных кризисов. Подписание меморандума направлено на поддержание открытого военного диалога между США и Китаем, а также снижения риска прямого столкновения их ВС.

Ещё одной темой переговоров стала судьба американских военнослужащих, пропавших без вести на территории Китая во время Второй мировой войны. Пекин и Вашингтон условились продолжить совместную работу по поиску их останков.

Таким образом, достигнутые договорённости затрагивают сразу два направления сотрудничества: поддержание связей между военными ведомствами и поисковые мероприятия, связанные с событиями Второй мировой войны. Точная дата подписания меморандума пока не названа.

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Ранее Life.ru писал о намерении США восстановить прямые контакты с китайскими военными. В июне 2023 года представитель Белого дома Курт Кэмпбелл заявил о необходимости наладить эффективную связь между оборонными ведомствами на случай непредвиденных происшествий. До этого Пентагон пытался организовать встречу министров обороны двух стран на фоне осложнения отношений после инцидента с китайским аэростатом.

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Дарья Денисова
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