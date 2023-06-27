США продолжат движение к восстановлению прямых военных контактов с Китаем
США продолжат прилагать дипломатические усилия для восстановления прямых каналов связи между американским и китайским оборонными ведомствами. Об этом заявил координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл.
"Мы считаем, что Соединённым Штатам и Китаю важно предпринять практические шаги, которые сделают возможной эффективную коммуникацию на случай непредвиденного стечения обстоятельств, или какого-либо происшествия, или несчастного случая", — заявил представитель Белого дома.
Кэмпбелл также добавил, что Вашингтон будет продолжать совершать попытки донести до китайских военных "причины, почему это важно", особенно в то время, когда военные силы двух государств всё чаще оказываются рядом при проведении операций.
Ранее Лайф писал, что госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл в Китай, где провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер попросил Блинкена передать привет президенту США Джо Байдену, а американский госсекретарь в ходе общения с Си Цзиньпином сказал, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.
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