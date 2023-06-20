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19 июня, 21:06

Байден заявил о верном пути в отношениях США и Китая

Байден заявил, что отношения США и Китая находятся на верном пути

Американо-китайские отношения находятся на верном пути. Такую оценку взаимодействию стран дал президент США Джо Байден, слова которого приводит Reuters.

"Здесь [в отношениях между США и Китаем] мы на правильном пути", — объявил Байден.

Байден нашёл оправдание для китайских властей в ситуации со "шпионским" аэростатом

Байден нашёл оправдание для китайских властей в ситуации со "шпионским" аэростатом

Ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл в Китай, где провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер попросил Блинкена передать привет президенту США Джо Байдену, а американский госсекретарь в ходе общения с Си Цзиньпином заявил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.

Обложка ©

Flickr / The White House

Оксана Попова
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