Байден заявил о верном пути в отношениях США и Китая
Байден заявил, что отношения США и Китая находятся на верном пути
Американо-китайские отношения находятся на верном пути. Такую оценку взаимодействию стран дал президент США Джо Байден, слова которого приводит Reuters.
"Здесь [в отношениях между США и Китаем] мы на правильном пути", — объявил Байден.
Ранее Лайф рассказывал, что госсекретарь США Энтони Блинкен 18 июня прибыл в Китай, где провёл переговоры с руководителем МИД КНР Цинь Ганом, куратором дипломатии Ван И, а также с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер попросил Блинкена передать привет президенту США Джо Байдену, а американский госсекретарь в ходе общения с Си Цзиньпином заявил, что власти США не поддерживают независимость Тайваня.
Flickr / The White House