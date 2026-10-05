Япония потребовала от США усилить контроль за солдатами после убийства женщины

Правительство Японии намерено добиваться от США усиления дисциплины среди американских военнослужащих, размещённых в стране. Токио также будет настаивать на мерах, которые позволят предотвращать новые инциденты с их участием. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Минору Кихара.

По его словам, происшествия с американскими военными вызывают у жителей Японии тревогу и недовольство и являются недопустимыми. Власти страны продолжат взаимодействие с США, чтобы не допустить повторения подобных случаев.

Отдельно Токио намерен добиваться снижения нагрузки на местное население, прежде всего на Окинаве, где расположены американские военные объекты.

Заявление Кихары прозвучало после задержания на Окинаве 20-летнего военнослужащего Корпуса морской пехоты США. Его подозревают в ограблении и убийстве 39-летней местной жительницы. Морпех служит на авиабазе Футэмма. Тело женщины обнаружили в гостиничном номере. Камеры наблюдения, по данным полиции, зафиксировали, как подозреваемый и погибшая вместе вошли в комнату, после чего мужчина вышел один. У женщины также пропали личные вещи.