Япония выразила США протест после ареста морпеха на Окинаве

Япония выразила США решительный протест после задержания американского морпеха, которого подозревают в ограблении и убийстве 39-летней жительницы Окинавы. Об этом сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми.

Военнослужащего задержали после гибели женщины в гостинице на острове. Японская сторона потребовала от Вашингтона принять ситуацию всерьёз.

«Инциденты и несчастные случаи, вызванные действиями американских военнослужащих, вызывают большую тревогу в местном сообществе и никогда не должны происходить», — заявил Коидзуми.

Глава Минобороны назвал произошедшее возмутительным и неприемлемым. Он также сообщил, что испытывает сильное негодование в связи с этим случаем.

На Окинаве расположена значительная часть американской военной инфраструктуры в Японии. В мае 2025 года с вертолёта США там упала 18-килограммовая сумка с сигнальными ракетами, а в июне четверо военнослужащих пострадали при взрыве рядом с авиабазой Кадена.

Ранее Life.ru сообщал о задержании американского морпеха на Окинаве по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По данным полиции, 39-летнюю женщину нашли мёртвой в гостиничном номере, после чего следователи установили пропажу её вещей.