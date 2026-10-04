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Опубликовано 4 октября, 12:39

Япония выразила США протест после ареста морпеха на Окинаве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Япония выразила США решительный протест после задержания американского морпеха, которого подозревают в ограблении и убийстве 39-летней жительницы Окинавы. Об этом сообщил министр обороны страны Синдзиро Коидзуми.

Военнослужащего задержали после гибели женщины в гостинице на острове. Японская сторона потребовала от Вашингтона принять ситуацию всерьёз.

«Инциденты и несчастные случаи, вызванные действиями американских военнослужащих, вызывают большую тревогу в местном сообществе и никогда не должны происходить», — заявил Коидзуми.

Глава Минобороны назвал произошедшее возмутительным и неприемлемым. Он также сообщил, что испытывает сильное негодование в связи с этим случаем.

На Окинаве расположена значительная часть американской военной инфраструктуры в Японии. В мае 2025 года с вертолёта США там упала 18-килограммовая сумка с сигнальными ракетами, а в июне четверо военнослужащих пострадали при взрыве рядом с авиабазой Кадена.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании американского морпеха на Окинаве по подозрению в убийстве и ограблении местной жительницы. По данным полиции, 39-летнюю женщину нашли мёртвой в гостиничном номере, после чего следователи установили пропажу её вещей.

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Анастасия Никонорова
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