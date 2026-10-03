Япония рискует потерять российские нефть и газ: В Совфеде оценили новые санкции

Новые санкции Токио могут поставить под вопрос дальнейшие поставки российских нефти и газа, если Москва решит ответить на усиление ограничений. Такое мнение «Абзацу» высказал первый зампред Комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Джабаров считает продолжение санкционного курса нелогичным с учётом интереса Японии к российским энергоресурсам. При этом возможное прекращение поставок он назвал одним из сценариев ответа, а не уже принятым решением.

«Что касается ответа России, если они продолжат давить, то это вопросы стратегического характера», — заявил сенатор.

По его словам, подобные решения находятся в компетенции высшего руководства страны и МИД.

Российский СПГ остаётся заметным для японского энергобаланса. По оценке властей Японии, на «Сахалин-2» приходится около 10% импорта сжиженного газа и примерно 3% всей выработки электроэнергии страны.

Япония 2 октября расширила санкционный список, включив в него 33 российские организации, девять физлиц и впервые 35 судов. Новый пакет также предусматривает дополнительные экспортные ограничения. Прямого запрета на закупки СПГ с проекта «Сахалин-2» в нём нет.