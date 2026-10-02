«Природный вкус» под угрозой: Как санкции на рыбу ударят по рынку в Японии

Сокращение поставок российской рыбы в качестве ответной меры на санкции может ударить по японскому рынку и сделать отдельные морепродукты дороже. Такое мнение высказал URA.ru доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства Леонид Холод.

По его словам, Япония закупает в России продукцию из минтая, икру, красную рыбу и камчатского краба. Экономист считает, что сокращение этих потоков особенно скажется на сегменте дикой рыбы, которую местные покупатели ценят за характерный «природный вкус».

Холод отметил, что полностью перекрыть доступ товара на рынок при современной международной торговле сложно. Даже при ограничении прямых поставок могут появиться посредники в третьих странах, через которых продукция в конечном итоге попадёт к японским покупателям.

Однако такая схема, по оценке эксперта, увеличит число участников цепочки и поднимет себестоимость. Он сравнил возможный механизм с торговлей другими российскими товарами в условиях санкционных ограничений, когда происхождение продукции или конечный покупатель становятся менее очевидными.

Россия остаётся одним из заметных поставщиков рыбной продукции в Японию. По данным Рыбного союза, в 2025 году экспорт достиг 118 тыс. тонн на $952 млн. За январь–август 2026-го поставки составили около 66 тыс. тонн на $522 млн, а доля РФ на японском рынке держалась примерно на уровне 6%.

Ранее Life.ru рассказывал о новых санкционных мерах Японии против России и других ограничениях, вводимых западными странами. Последствия таких решений затрагивают не только финансовый сектор, но и международные товарные потоки.