Япония ввела санкции против 33 российских компаний, 9 физлиц и 35 судов

Япония ввела новый пакет санкций против России, включив в него 33 компании и организации, девять физических лиц и 35 судов. Также ограничения затронули четыре компании из Турции и ОАЭ, следует из документов японского правительства.

В список физических лиц вошли гендиректор «ВНИИР-Прогресс» Владислав Костин, заместитель главы Ростеха Дмитрий Леликов, топ-менеджер госкорпорации Василий Бровко и ещё шесть человек.

Среди попавших под ограничения организаций — «Военторг», «ВНИИР-Прогресс», «Алабуга Девелопмент», «Алабуга Машинери» и «Уралвагонзавод». Всего санкции распространили на 33 российские компании и организации.

Отдельно Токио впервые включил в санкционные списки суда. Ограничительные меры введены против 35 судов, которые японские власти считают связанными с Россией.

Предыдущий крупный пакет японских ограничений был введён в сентябре 2025 года. Тогда, как писал Life.ru, Токио расширил санкции против 52 российских организаций и десяти физических лиц, а также трёх организаций из Белоруссии. Япония одновременно снизила установленный потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,6 за баррель.

Накануне Владимир Путин, выступая на «Валдае», заявил, что подход Москвы к отношениям с Токио не менялся, и напомнил, что санкции против России вводила японская сторона. Президент при этом отметил, что Россия по-прежнему рассчитывает на добрососедские и взаимовыгодные отношения с Японией.