«Когда-то это возобладает»: Путин рассказал, какими хочет видеть отношения с Японией

Россия в перспективе рассчитывает на добрососедские и взаимовыгодные отношения с Японией. Об этом заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о будущем двусторонних связей после преодоления нынешних разногласий.

«Как мы видим отношения с Японией? Повторю ещё раз: как добрососедские и взаимовыгодные», — сказал российский лидер на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

По словам Путина, у Москвы и Токио остаются сферы, представляющие взаимный интерес, и Россия готова сохранять такой подход в дальнейшем. Президент выразил надежду, что со временем подобный настрой возобладает и в японском политическом руководстве.

«Надеемся, что и со стороны японского политического правящего класса, со стороны Японии такой же настрой на взаимную совместную работу в интересах обеих стран когда-то возобладает», — заявил Путин.

На этой же встрече Путин отметил, что ряд крупных японских компаний продолжает работать в России, несмотря на политические разногласия между Москвой и Токио. При этом Россия не мешает им, а поддерживает.