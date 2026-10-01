«Мы не мешаем, а поддерживаем»: Путин высказался о японском бизнесе в России

Несмотря на политические разногласия между Москвой и Токио, ряд крупных японских компаний продолжает работать в России. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия». По его словам, Москва не создаёт препятствий для тех японских компаний, которые решили сохранить присутствие на российском рынке.

«Ряд крупных японских компаний, несмотря на все сложности политического характера, продолжали и продолжают работать в России», — сказал Путин.

Президент добавил, что, несмотря на недружественные, по его оценке, шаги японского правительства, Москва поддерживает компании, сохраняющие сотрудничество с Россией.

«Мы не только не мешаем нашим японским партнёрам, мы поддерживаем их, так же как поддерживаем всех, кто продолжает сотрудничать с Российской Федерацией», — отметил Путин.

Торговые связи между странами при этом сохраняются. По данным Минфина Японии, товарооборот с Россией в августе 2026 года вырос примерно на 19,5% в годовом выражении и достиг $711 млн.