Путин передал российские активы Metro во временное управление

Российские активы немецкой торговой сети Metro переданы во временное управление АО «УК Торг Рус». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Речь идёт о долях в российском ООО «Метро Кэш энд Керри». Компания продолжает действовать в России, а временным управляющим её активами становится «УК Торг Рус».

АО «УК Торг Рус» было зарегистрировано в Москве 8 сентября 2026 года. Его генеральным директором является Йоханнес Мария Толай, который также возглавляет ООО «Метро Кэш энд Керри».

Metro работает на российском рынке с 2000 года. По данным бухгалтерской отчётности, выручка ООО «Метро Кэш энд Керри» по итогам 2025 года составила около 260,3 млрд рублей.

Механизм временного управления иностранными активами действует в России с 2023 года. Такая мера сама по себе не означает национализацию или прекращение права собственности: иностранный владелец временно лишается возможности принимать управленческие решения.

Ранее Life.ru сообщал о передаче российских активов Auchan и Nestlé во временное управление. Тогда управляющей структурой стало АО «Л.Е.В. Менеджмент».